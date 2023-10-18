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【管理不善】英調查指企業管治差或致3成員工辭職

商業 17:00 2023/10/18

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英國特許管理學會（CMI）一項新調查顯示，近三分之一的英國上班族表示，因公司的消極工作場所文化而辭職，該調查指企業管理者未有正視有毒的工作文化帶來的風險。

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CMI的研究表明，人們普遍關注管理品質及其對員工日常生活的影響。調查訪問了2,018名上班族，受訪者表示過去離職的因素包括與經理的負面關係（28%），還有歧視或騷擾（12%）。這些認為經理管治不佳的受訪員工中，三分一表示對做好工作的動機較低，而多達一半的人正在考慮在未來12個月內離開。

該研究是在英國最近發生了多宗包括性騷擾在內的企業內部醜聞後，由YouGov委托進行。CMI發現，英國多達82%的新經理，都是在沒有接受過管理或領導力方面的正式培訓的情況下就上任。那些接受過培訓的經理更有可能指出企業內部的不良行為——25%表示他們已經這樣做，而未經培訓的經理的比例僅為15%。

CMI政策總監Anthony Painter表示，提高英國管理者的績效，對於防止企業內部不良行為、不受控制的有毒工作場所文化的發展至關重要：「這些東西正在拖累企業、拖累經濟，也阻礙了公共服務完成我們需要他們做的事情的能力。在現代任何工作都會期望有能力的人至少接受最低限度的培訓。水管工如此、網路安全人員如此，經理也該如此。」

【展覽之都】8成秋電展商正嘗試開拓新市場　北美為首要目標

責任編輯：李智賢

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