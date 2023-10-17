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【大行報告】滙豐HSBC獲摩通上調目標價至81元　沙盤推演內地香港英國樓市齊爆時虧損多少？

股市 15:55 2023/10/17

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HSBC滙豐 （00005） 獲摩通上調目標價1.3%至81元，評級維持「增持」。摩通為滙豐作情景分析，假設所有民企內房、質素較差國企內房違約，香港寫字樓價值大跌，以至英國樓價因宏觀環境而大跌，滙豐於2024年的額外信貸損失費用總額可達18億美元（約140億港元），但只是拖累盈利約5%。在此情況下，摩通估算滙豐2024年有形股本回報率（ROTE）將為13.6%，包含股票回購在內的經調整股息率將為11.6厘，依然具有吸引力。

在基本情景中，摩通認為，滙豐香港、英國按揭資產強韌，目前英國樓價較疫前水平高20%。雖然香港樓價由2019年回調11%，但租賃市場有韌性，而香港銀行的按揭資產質素在樓市周期內紀錄出色，故預料滙豐抵押貸款預期信貸損失的上行風險較低。

一旦所有內房齊爆　滙豐撥備將增一倍

摩通預計，內地商業房地產市場將進一步惡化，截至今年上半年底，滙豐的內地商業房地產敞口為140億美元（佔貸款的1.5%），其中80億美元在香港入帳。

假設所有民企和低質國企開發商陷入困境，那麽所有次級貸款都將被降級為減值類別，將致滙豐對內房的撥備由今年上半年的22億美元，增至44億美元，這較摩通之前預期明年內房撥備37億美元多出約7億美元額外預期信貸損失。

香港按揭成數低　風險可控

香港方面，摩通認為滙豐香港商業房地產風險可控，該行香港商業房地產敞口360億美元，較2021年水平減少20%。盡管寫字樓空置率升，物業價值降，但第三階段貸款比例僅為0.3%。

摩通認為，由於按揭成數較低，風險可控，因69%的抵押貸款成數低於50%，25%的抵押貸款成數為51%至75%。若假定所有按揭成數大於75%的香港房地產按揭貸款都違約，且違約損失比率為30%，那麽除基本情況外，額外的預期信貸損失將達到約 6.5億美元。

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