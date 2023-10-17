市傳衙前圍村重建項目毋需付地價　長實：與市建局訂保密條款

黃大仙衙前圍村重建計劃，由長實（01113）與市區重建局合作發展，政府早前透露已完成換地手續。有本地傳媒報道指，政府只以象徵式1000元地價進行批地，長實毋須支付補地價。

長實發言人回應指，由於與市區重建局訂立了保密條款。除非市區重建局同意，否則不能就有關事項作出回應。

資料顯示，衙前圍村重建項目採用「寓保育於設計」理念，集中在南北兩面興建住宅大樓，而中間則會保留作為保育公園，可提供約750個私人住宅，預計2030至2031年度落成。

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