【人幣定存】人幣定存息最高13.88厘 港銀罕有爆加息搶客戰

▲ 港銀罕有在人幣定存打加息搶客戰

最近人民幣定期存款罕有爆加息搶客戰，今天（10月17日）兩間港銀出招，包括集友孖招齊發，推1個月年息2.8厘及3個月年息3厘，起存額100萬元人民幣的新資金，分行渠道開立，但優惠屬快閃，明天（18日）到期。上商微升3個月及半年年息0.05厘，新息率齊報2.25厘。

焦點港銀7天人幣定存年息比較

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

其他港銀7天人幣定存年息比較

港銀 年息（厘） 起存額（人民幣） 備註 恒生 10.9 1萬 1月3日減2.9厘，經個人e-Banking、個人Mobile App、電話理財熱線或分行兌換指定貨幣，優越私人理財戶或優越理財戶；至今年底 建行亞洲 10.8 等值50萬港元 9月20月推，合資格指定理財戶，或推廣期內持有「月月增息儲蓄」戶口，或設定轉數快為預設收款銀行，上限1000萬港元。其他特選戶也有8.8厘；至今年底 集友 10 等值10萬港元 兌換資金，上限1000萬港元；至12月28日 星展 7 9萬元人民幣 9月1日減3.5厘，指定理財客以兌換新資金，以DBS digibank程式或網上理財開立 大眾銀行 1.1 1萬 10月12日減0.4厘，允新舊資金 創興 0.5 50萬 上限5000萬元，網上或流動理財的雲利率 富融 0.35 1 虛擬銀行 天星 0.3 1000 虛擬銀行 眾安 0.1 1 虛擬銀行 註：最終條款以銀行公布為準，截至10月17日

上周建行亞洲已累加3個月年息0.15厘至2.6厘，又提高半年期年息0.1厘至2.5厘，兩存期皆為破頂息。其實，近期3大行已頻頻出手，最矚目的是滙豐於9月25日及10月5日加短中長息至重返兩厘。而中銀香港於上周六（10月14日）全面加息，當中1年期息率調升0.2厘至2.2厘，冠絕4大行；恒生早前亦加。

4大行高息榜：

3個月：

中銀香港及恒生2厘

滙豐1.9厘

渣打香港1.8厘

半年：

中銀及恒生2.2厘

滙豐2.1厘

渣打2厘

1年：

中銀2.2厘

滙豐2.1厘

渣打2厘

3大行帶頭加息 中小行料跟加

專家指3大行帶頭加息，料中小行須迎戰還擊，而且下周三（25日）國家財政部來港發行160億元人幣國債，市場對人民幣需求驟增。

回顧首3季的定存市況易跌難升，滙豐曾於8月中撤兩厘息，1年期息率劈0.4厘至1.6厘，3個月及半年年息齊減0.3厘，分別報1.3厘及1.5厘，及至臨近第3季尾才掉頭加。至於建行亞洲踏入下半年亦狠削7天年息，從20厘急劈9.2厘至10.8厘，失落自5月起雄霸多時的冠軍寶座，現由南商的13.88厘取代。

各主要存期高息榜：

7天： 南商13.88厘

南商13.88厘 1個月： 花旗5厘

花旗5厘 3個月： 建行亞洲2.6厘

建行亞洲2.6厘 半年： 建行亞洲2.5厘

建行亞洲2.5厘 1年：富邦2.6厘

人民幣滙價備受關注，自5月17日跌穿7算心理大關，距今剛好5個月，更屢破底，9月8日乍現7.35；在岸價暫報7.31，中東亂局令避險資金湧入美元，非美貨幣又再承壓。

星展香港環球市場策略師李若凡回應本報查詢指，第4季美元兌離岸人民幣可能主要在7.2至7.38區間波動，年底預測為7.38。

華僑銀行香港經濟師姜靜估計，10月份離岸價約在7.29到7.35上落。

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】3個月港元定存賺息王享4.4厘 盤點即將到期特惠高息

【港元定存】綠債退款優惠倒數 9個月港元定存享4.8厘

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪