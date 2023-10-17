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【AI考古】SpaceX實習生藉AI　破解2000年古卷希臘字母

科技 15:39 2023/10/17

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研究古代文獻一直是歷史學家和學者探究人類文明發展的重要環境，然而隨時日流逝且被泥土掩埋多年，出品文物一般都極為脆弱。近日，有一名21歲的電腦科學專業學生，利用自行開發的機械學習演算法，破解了數個記錄在具2000年歷史的古卷上的希臘字母。

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是次被成功破解的內容，是來自古羅馬城市赫庫蘭尼姆一座古老圖書館中的一卷古代紙莎草（papyrus）捲軸。由於受公元79年維蘇威火山爆發影響，該捲軸被掩埋直到1752年才被挖掘出土，且出土時已碳化。只要處理稍有不當便可能化作「塵埃」，故至今一直未被打開，更無法研究當中的內容。 

早在2019，來自美國肯塔基大學EduceLab的教授Brent Seales，便利用3D CT技術，對該卷軸進行研究。另成功吸引科技企業家Nat Friedman和Daniel Gross，發起了一項名為「維蘇威火山挑戰賽（Vesuvius Challenge）」的比賽，鼓勵人們利用現代科技，破解古代紙莎草文獻的秘密。

古代紙莎草（papyrus）捲軸因受公元79年維蘇威火山爆發影響，被掩埋且碳化，至1752年才被挖掘出土。（Vesuvius Challenge官方圖片）

由於古卷極為脆弱，只要處理稍有不當便可能化作「塵埃」，故至今一直未被打開，更無法研究當中的內容。（Vesuvius Challenge官方圖片）

教授Brent Seales及其團隊在粒子加速器上，進行掃描赫庫蘭尼姆捲軸進行了 3D CT 掃描。（Vesuvius Challenge官方圖片）

成功破解古卷　註釋出13個字母

據維蘇威火山挑戰賽官網12日的公告指，直至今年8月，21歲電腦科學專業學生Luke Farritor，利用自行開發的機械學習演算法，在古卷的一個4平方厘米區域中，找到至少10個字母。其莎草學家團隊從Luke的第一份提交資料，已隱約可見到「ΠΟPΦΥΡAϹ」（紫菜）一詞。經過徹底的技術審查後，學家團隊更獨立且一致地註釋了13個字母，並認為與「Porphyras」（即意指「紫色」）相關。

其中一名紙莎草學家指：「文字序列『πορφυ̣ρ̣ας̣』可能是『πορφύ̣ρ̣ας̣』（即意指紫色染料或紫色布料的名詞），或『πορφυ̣ρ̣ᾶς̣』（即意指紫色的形容詞）。但由於缺乏上下文，不可能排除為『πορφύ̣ρ̣α ς̣κ[』或『πορφυ̣ρ̣ᾶ ς̣κ[』。」

（Vesuvius Challenge官方圖片）

從Luke的第一份提交資料中，已隱約顯示了「ΠΟPΦΥΡAϹ」。（Vesuvius Challenge官方圖片）

經過徹底的技術審查後，學家團隊更獨立且一致地註釋了13個字母。綠色為可信度超過80% 、黃色為可信度達50-80%、紅色為可信度低於 50%。（Vesuvius Challenge官方圖片）

現為SpaceX實習生　發起人標記Elon Musk以作表揚

是次的研究成果，除了讓Luke成為兩千年以來，第一個從未打開的捲軸中看到完整單詞的人外，還獲得40,000美元（約31.3萬港元）的「首字母獎」獎金。鑑於Luke的演算法是藉學者Casey Handmer在古捲發現的「裂紋模式（crackle pattern）」所進一步開發，故比賽主辦方亦獲10,000美元（約7.8萬港元）獎金。

比賽發起人Nat Friedman則在X（前稱Twitter）表示，是次成果是研究中的重大突破， 使「Brent Seales教授和EduceLab團隊20年來工作成果終能實現」。另在留言提到Luke同時是太空技術巨頭SpaceX的實習生，還標記SpaceX創辦人Elon Musk，以表揚Luke的貢獻。

成功破解古卷字母、21歲的Luke Farritor，同時亦是SpaceX的實習生。（Vesuvius Challenge官方圖片）

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責任編輯：殷凱怡

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