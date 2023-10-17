  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中東局勢升溫金油抽高　人民銀行暫停減息週期

宏觀解讀 15:30 2023/10/17

分享：

分享：

中東局勢持續緊張，但美國積極透過外交進行斡旋，美國國務卿布林肯宣布，總統拜登將會出訪以色列，投資者預期以色列或暫緩大型軍事行動，避險情緒略為降溫，債息回升，但金價油價仍然處於高位。筆者認為，中東緊張局勢影響下，美元將會高位整固，假如局勢升溫，避險情緒及能源推動的通脹將推高美元。一旦局勢趨向平靜，美元仍然似乎能維持利差優勢，美元回落空間有限。

另一方面，人民銀行連續兩個月維持中期借貸便利（MLF）中標利率不變，但同時透過超額續作MLF為市場注入額外流動性2890億元人民幣，以對沖政府發債及鼓勵銀行投放貸款。筆者認為，現時人行政策取向以穩定外匯市場先行，暫時避免進一步減息，防止人民幣貶值趨勢重臨，以及舒緩資金外流壓力。與此同時，中國當局亦積極出招提振股市信心，並透過加碼財政政策刺激支持經濟活動，並減輕推出貨幣政策寬鬆的壓力。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 美國債息持續回吐　中國延續股匯支持
2023/10/12
美國債息持續回吐　中國延續股匯支持
外幣滙穗 - 聯儲局關注債息抽升　長假期後人民幣回穩
2023/10/10
聯儲局關注債息抽升　長假期後人民幣回穩
外幣滙穗 - 美10年債息高位回吐　後市還看就業報告
2023/10/05
美10年債息高位回吐　後市還看就業報告
外幣滙穗 - 美國政府避過停擺危機　美國債息續創16年新高
2023/10/03
美國政府避過停擺危機　美國債息續創16年新高
外幣滙穗 - 油價續升美債息高企　人民幣7.3附近收官
2023/09/28
油價續升美債息高企　人民幣7.3附近收官
外滙 人民幣 美元
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【長實1113】傳免地價獲批發展衙前圍村重建項目　長實：有保密協議不能回應

下一篇文章

【虛擬資產】否認研售持牌虛擬資產交易平台OSL　BC科技集團澄清後股價續跌21%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款