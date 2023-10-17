中東局勢升溫金油抽高　人民銀行暫停減息週期

中東局勢持續緊張，但美國積極透過外交進行斡旋，美國國務卿布林肯宣布，總統拜登將會出訪以色列，投資者預期以色列或暫緩大型軍事行動，避險情緒略為降溫，債息回升，但金價油價仍然處於高位。筆者認為，中東緊張局勢影響下，美元將會高位整固，假如局勢升溫，避險情緒及能源推動的通脹將推高美元。一旦局勢趨向平靜，美元仍然似乎能維持利差優勢，美元回落空間有限。

另一方面，人民銀行連續兩個月維持中期借貸便利（MLF）中標利率不變，但同時透過超額續作MLF為市場注入額外流動性2890億元人民幣，以對沖政府發債及鼓勵銀行投放貸款。筆者認為，現時人行政策取向以穩定外匯市場先行，暫時避免進一步減息，防止人民幣貶值趨勢重臨，以及舒緩資金外流壓力。與此同時，中國當局亦積極出招提振股市信心，並透過加碼財政政策刺激支持經濟活動，並減輕推出貨幣政策寬鬆的壓力。

責任編輯︰梁浩碩