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【大行點睇】花旗：大部分內銀第三季撥備前利潤倒退 行業首選建設銀行

股樓投資 18:15 2023/10/17

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花旗表示，預計其覆蓋的17間內銀首九個月撥備前利潤較去年同期下跌3.8%，遜於上半年的下跌3%。稅後淨利年增2.9%，升幅較上半年的3.5%放緩，估計除了中國銀行（03988）、交通銀行（03328）及民生銀行（01988）外，大部分內銀第三季撥備前利潤倒退，稅後淨利成長持續放緩。

 

 

 

【iM人物專訪】興業證券張憶東 港股反彈一觸即發 恒指年底前或挑戰21000點

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該行表示，在內銀股中偏好H股大型銀行，行業首選為建設銀行（00939）。而在該行涵蓋的內銀中，估計上海上市的浦發銀行（深：600000.SH）第三季表現最差，盈利按年倒退28%；中信銀行（00998）則表現最佳，獲利按年增12%；又預期民生銀行（01988）季績勝預期；平安銀行（深：000001）則可能令市場失望。

 

 

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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雖然該行預期第三季業績相對疲弱，但對內銀保持正面，主要因為估值偏低，已反映投資人對內銀資產品質前景的關注。此外，由於上市內房商的不履約貸款改善，地方政府融資平台能夠以較長期及較低成本進行再融資，料對資產品質的憂慮得以緩和。

 

 

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記者：鄭昊彤

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A股 花旗銀行 大行報告 建設銀行（00939） 中國銀行（03988） 民生銀行（01988） 交通銀行（03328） 平安銀行（深：000001） 中信銀行（00998） H股

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