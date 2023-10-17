【小米1810】小米發布全新操作系統「小米澎湃OS」 股價全日升4%

小米（01810）創辦人雷軍周二（17日）於個人微博透露，小米全新的操作系統「小米澎湃OS」(Xiaomi HyperOS) 正式版已完成封包，而首款搭載新系統的設備小米14系列手機，已交付工廠開始生產。消息刺激小米同日股價，全日最高升4.6%至13.12元，至收市報13.04元，升4%。





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雷軍表示，未來「小米澎湃OS」將逐步接替MIUI系統，標誌小米將邁向「人車家全生態」的關鍵跨越，又指「小米澎湃OS」基於深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好了萬物互聯的公有底座。

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記者：鄭昊彤