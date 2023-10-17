【大行點睇】大摩：第三季核心收入維持低水平 港交所短期仍面挑戰

摩根士丹利表示，港交所（00388）第三季核心收入維持低水平，在低基數下同比只是持平，主要由商品交易支撐，在新股市場及互惠基金銷售淡靜下，相信短期仍面對挑戰。該行認為市場仍具不確定性，日均成交仍受壓，予其「減持」評級，目標價251元。

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該行估計，第三季港股日均成交980億元，年比升1%，按季跌4%，即使季內有14宗新股上市，但總市值由6月底的33.8兆元，下跌至9月底的32.1兆元。9月日均成交減少至900億元，是今年以來最少，雖然管理層指新股上市情況健康，但估計進度仍然緩慢，而新的策略例如引進中東資金等，也需要數以年計的時間，才能達到可觀的收入貢獻。





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不過該行亦估計，在高利率環境下，港交所淨投資收入維持在高水平，第三季投資收入約11.43億元，相當於總收入22%，淨投資收入推動總收入年增18%，純利較去年同期成長30%。

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記者：鄭昊彤