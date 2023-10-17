  • 26°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 16:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民

環球政治 15:11 2023/10/17

分享：

分享：

美國前總統特朗普（Donald Trump）周一（16日）於艾奧瓦州的競選活動承諾，一旦他再次當選總統，他將擴大其穆斯林旅遊禁令的範圍至加沙（Gaza）民眾，並驅逐支持巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的移民。

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列 【下一頁】

特朗普演説時聲稱，美國人對大學校園內的反以色列抗議感到厭惡。他承諾如再次當選總統，他會禁止所有不相信以色列存在權的人入境美國，並吊銷所有反猶太主義留學生的簽證。

他朗讀了一首詩，將移民比喻為致命的蛇。他誓言要擴大對威脅美國安全的國家禁令，稱會禁止來自比亞、索馬利亞、敘利亞和也門的移民，禁令也會納入來自加沙走廊的民眾。

特朗普2015年首次提出全面禁止穆斯林入境美國，他入主白宮後試圖頒布行政命令，最終僅限伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞及也門5個穆斯林人口佔多的國家，以及北韓和委內瑞拉。

比利時漢槍殺兩瑞典人 宣稱為穆斯林報仇 【下一頁】

民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）批評特朗普，指他的承諾為仇視伊斯蘭教的極端言論，旨在利用人們的恐懼和焦慮。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）已宣布角逐總統，與特朗普爭奪共和黨内提名。德桑蒂斯周日（15日）也呼籲，應頒令禁止巴勒斯坦難民入境美國。

德桑蒂斯聲稱在加沙地區，人們教導孩子仇恨猶太人，指反猶太思想根植於當地文化。他要求埃及、沙特阿拉伯、約旦、黎巴嫩等阿拉伯國家，應負責收容巴勒斯坦難民。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
今日
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
今日
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯
今日
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯
【以巴戰爭】拜登周三訪以色列 伊朗揚言先發制人護加沙
今日
【以巴戰爭】拜登周三訪以色列 伊朗揚言先發制人護加沙
【以巴戰爭】以漢稱靠揸Tesla 成功逃脫哈馬斯追殺
2023/10/16
【以巴戰爭】以漢稱靠揸Tesla 成功逃脫哈馬斯追殺

你可能感興趣

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
今日 14:41
【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
今日 16:10
比利時槍殺兩瑞典人疑犯已被捕 宣稱為穆斯林報仇（第二版）
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯
今日 11:54
【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯
地緣政治 政治 移民 特朗普 加沙 巴勒斯坦 以色列 美國

上一篇文章

法蘭克福書展主辦方支持以色列 馬來西亞不滿退出

下一篇文章

【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款