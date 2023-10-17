【以巴戰爭】特朗普承諾倘再當選 驅逐支持哈馬斯移民

美國前總統特朗普（Donald Trump）周一（16日）於艾奧瓦州的競選活動承諾，一旦他再次當選總統，他將擴大其穆斯林旅遊禁令的範圍至加沙（Gaza）民眾，並驅逐支持巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的移民。

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特朗普演説時聲稱，美國人對大學校園內的反以色列抗議感到厭惡。他承諾如再次當選總統，他會禁止所有不相信以色列存在權的人入境美國，並吊銷所有反猶太主義留學生的簽證。

他朗讀了一首詩，將移民比喻為致命的蛇。他誓言要擴大對威脅美國安全的國家禁令，稱會禁止來自比亞、索馬利亞、敘利亞和也門的移民，禁令也會納入來自加沙走廊的民眾。

特朗普2015年首次提出全面禁止穆斯林入境美國，他入主白宮後試圖頒布行政命令，最終僅限伊朗、利比亞、索馬里、敘利亞及也門5個穆斯林人口佔多的國家，以及北韓和委內瑞拉。

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民主黨全國委員會主席哈里森（Jaime Harrison）批評特朗普，指他的承諾為仇視伊斯蘭教的極端言論，旨在利用人們的恐懼和焦慮。

佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron Desantis）已宣布角逐總統，與特朗普爭奪共和黨内提名。德桑蒂斯周日（15日）也呼籲，應頒令禁止巴勒斯坦難民入境美國。

德桑蒂斯聲稱在加沙地區，人們教導孩子仇恨猶太人，指反猶太思想根植於當地文化。他要求埃及、沙特阿拉伯、約旦、黎巴嫩等阿拉伯國家，應負責收容巴勒斯坦難民。

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責任編輯：鄭錦玲