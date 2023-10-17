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【以巴戰爭】美軍傳下令2000士兵準備 部署支援以色列

環球政治 14:41 2023/10/17

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美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）被指，下令2,000名美軍士兵戒備，準備前往以色列提供支援。不過，美國據悉並非以戰鬥部隊支援以色列。

比利時漢槍殺兩瑞典人 宣稱為穆斯林報仇 【下一頁】

多間美國媒體報稱，奧斯汀周末下令2,000名美軍準備部署，或派遣他們前往以色列。2,000部隊將由中東及歐洲駐紮的士兵組成，惟未有透露更多詳情。

據悉支援部隊只提供軍事建議及醫療支援，不會以作戰部隊進入以色列，亦無炮兵部隊接獲準備部署命令。同時，命令只代表美軍會在短時間可能需要投入部署。國防部副新聞秘書辛格（Sabrina Singh）拒絕回應報道，表示現階段未能提供更多資料。

【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯 【下一頁】

美國總統拜登（Joe Biden）周日（15日）受訪時表明，不認為有需要投入美軍支持以色列，重申以軍是優秀軍隊。

美軍已先後派遣兩艘航空母艦及打擊群前往地中海，並移近以色列表示支持及威嚇伊朗及其資助黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah）。

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責任編輯：吳漢培

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