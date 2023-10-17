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智庫警告英國無減稅空間 經濟增長疲軟及高通脹拖累

環球經濟金融 14:00 2023/10/17

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英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）下月公布秋季財政預算案，智庫財政研究所（Institute for Fiscal Studies，IFS）警告，由於經濟增長疲軟加上通脹持續高企，英國沒有減稅空間。

科企向海外轉移利潤 英國前年失195億元稅收 【下一頁】

首相辛偉誠（Rishi Sunak）擔任財相期間，凍結入息稅門檻6年。侯俊偉再延長凍結入息稅門檻兩年至2028年。

IFS估計2027年至2028年期間，凍結入息稅門檻每年為政府籌集520億英鎊（約4,958.5億港元）。

英國稅收雖正處於最高水平，但IFS指因借貸成本高企，料英國明年上半年將陷入溫和衰退。

IFS又警告政府的債息支出，或會維持在80年代中期以來的最高持續水平，較英國過去數十年來的常規水平每年高出約300億英鎊（約2,860億港元）。

政府更可能面臨公共開支增幅超出計劃的壓力。IFS報告指，大量政府部門的日常預算於2025年3月後會有實際削減，公共服務投資支出也會下降。

【英超曼聯】英首富入股25%料獲接納 卡塔爾王室退出收購 【下一頁】

IFS主任約翰遜（Paul Johnson）形容，英國陷入可怕的財政困境，不論保守黨或工黨執政都幾乎沒有空間，從根本改革稅收和支出計劃。

約翰遜指，英國處於高負債、經濟增長疲軟和借貸成本高昂，或換來長期高稅收和緊縮支出的代價。

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責任編輯：鄭錦玲

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