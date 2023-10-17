【Netflix動向】Netflix成功打擊共享帳戶　增600萬訂閱戶仍加價？

串流媒體Netflix近年積極打擊共享用戶，及擴大其廣告業務，冀打造亮麗收益表現。有分析師認為，盡管Netflix訂閱戶數量有所回升，但不久前的荷里活大罷工嚴重衝擊影視業，Netflix或將再加價。

【Netflix動向】Netflix擬開美國實體店 提供零售、沉浸式娛樂體驗

據外媒《路透社》引述投資機構Bernstein的分析師指，Netflix現時在眾多市場上都被視為類公用事業，而當被貼上這公用事業標籤，其挑戰便在於如何為企業繼續增長收益。

他又提到，大多數因Netflix打擊共享帳戶後訂閱其方案的用戶，都選擇了無廣告計劃。然而，每一位用戶觀看廣告為Netflix所帶來的收益更多，加上該企在去年推出的廣告計劃增長緩慢。預計Netflix將在未來幾個月，提高其無廣告計劃的價格，以推動更多訂閱用戶廣告計劃，以此帶動其收益。

此外，在荷里活大罷工使影視業陷入動盪五個月後，美國作家協會（WGA）上周與主要工作室簽署新合同，料演員價格等拍攝成本會有所提高，驅使Netflix在本周三的收益報告時，進一步提高訂閱方案價格。

綜合Visible Alpha、倫敦證券交易所等多方數據，Netflix第三季度使訂閱用戶數量增加約600萬，收入或增長7.7%，達到85.4億美元（將667.7億港元），其中廣告方面預計，將在第三季度帶來約1.881億美元（約14.7億港元）收入。

【時代終結】Netflix結束DVD租借服務 25年寄出逾52億隻

【寄生族噩耗】Disney+擬仿效Netflix 11月起打擊密碼共享

責任編輯：殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。