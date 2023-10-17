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【虛擬資產】科大調查：JPEX事件後　有意持虛擬資產的市民降至兩成

新經濟追蹤 13:22 2023/10/17

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【虛擬資產】科大調查：JPEX事件後　有意持虛擬資產的市民降至兩成

科大商學院調查發現，9月中發生JPEX事件後，41%港人表示無意持有任何種類的虛擬資產，較事前增12個百分點，約20%受訪者表示未來有意持有虛擬資產，較事前減少5個百分點。

科大商學院副院長黃昊表示，最近的金融事件不但引起大眾對虛擬資產及相關監管事宜的關注，亦導致相關資產的投資意欲偏向保守，但香港及海外的市場事件顯示，這類資產亦為投資者和監管機構帶來重大風險及挑戰。

科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示，事件發生後，社會關注增加，相信政府或監管機構正尋求令市民得更多虛擬資產相關的正確資訊，而大學亦希望盡量推出教育舉措，供公眾參與，增強他們對虛擬資產的認識。

是次調查分兩階段進行，首階段於4至5月進行，訪問逾5700名成年市民，第二階段則因應加幣平台事件發生後重新評估市民看法，而在上月底至本月20日進行，截至本月5日已訪問2200名市民。

27%受訪港人曾經或現在持有虛擬資產　逾半仍有誤解

調查結果顯示，約84%的受訪者曾聽說過虛擬資產，當中有約27%目前持有或曾經持有虛擬資產。受訪者接收虛擬資產相關訊息，最主要的3個渠道依次分別為「其他網絡資源，例如網頁、博客、網上視頻」、「社交媒體」以及「傳統媒體，如報紙、雜誌、電視」。

有意投資虛擬資產的受訪者，逾八成表示投資金額不會高於5萬元。JPEX事件發生後，約57%受訪者表示知悉香港監管當局將要求虛擬資產服務提供者（包括加密貨幣交易所）需取得牌照才可在港營運，較事前增15個百分點。

兩階段調查中，均逾半數受訪者表示同意「在香港持牌交易所交易的虛擬資產是經過監管機構批准」的說法，黃昊指，這顯示大眾對相關情況抱有誤解。

事實上，目前是交易所需經監管機構批准才可獲牌照，但交易所提供何種產品，則是由有關交易所設立委員會進行盡職調查（due diligence）以登記虛擬資產，故虛擬資產本身並非由監管機構所批准。

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記者：胡學能

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