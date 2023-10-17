▲ 【京東物流2618】京東物流升級港澳快遞服務 最快4小時送貨上門、增設夜間派送

京東物流 （02618） 旗下京東快遞宣布港澳快遞服務全面升級，已在香港與澳門開設數個快遞營運中心，現時港澳地區快遞服務將全環節自營，同時加強分揀運送環節，為用戶提供同城快遞、港澳互寄以及港澳和内地的互發互寄與送貨上門服務。其中，香港同城快遞最快可實現4 小時送達，夜間派送時間也將延長至晚上10時。

根據宣傳單張，京東快遞特快送（上門取貨送貨，最快4小時送達），首重1公斤33元，續重每公斤15元；特惠送（ 上門取貨送貨，T +1時效）0.5公斤以內文件只須17元；非文件首重1公斤27元，續重每公斤13元。另外，京東快遞亦提供站點取貨寄貨服務。

京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，今次升級港澳快遞服務，有助提升港澳本地同城快遞的送貨時效，亦將加強港澳之間、港澳和内地的互聯互通水平。

對於為何選擇這個時機升級快遞服務，馬偉表示，考慮到很多旺季即將到來，包括雙11及聖誕節，「希望在旺季到來的時候，我們能夠快速地去投入這個快遞產品服務」。

馬偉指出，京東物流早在2015年已在港開展業務，包括營運直郵倉及保稅倉等，提供倉配一體化供應鏈服務，馬偉稱，有調查顯示很多消費者和商家非常明確地希望有更多快遞品牌推出，考慮到香港消費市場也非常大，今次升級物流快遞服務希望能夠提升客戶的體驗，為企業商家和消費者差異化體驗。

馬偉表示，京東物流一向非常聚焦於成本及效率，會將內地時效物流經驗引用到香港，並隨訂單數量及結構，增加快遞運營中心及人手。馬偉透露，現時有4個香港營運中心，快遞員規模約百人，未來會大力爭聘人手。

問及香港快遞員薪資水平，馬偉表示，京東物流致力提高員工的福利及薪酬待遇，對比同行「我相信我們的薪酬待遇還是比較競爭力」，希望香港員工「進得來，留得住」。

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記者︰李哲毅