  • 27°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 13:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東物流2618】京東物流升級港澳快遞服務　最快4小時送貨上門、增設夜間派送

股市 12:44 2023/10/17

分享：

分享：

【京東物流2618】京東物流升級港澳快遞服務　最快4小時送貨上門、增設夜間派送

京東物流 （02618） 旗下京東快遞宣布港澳快遞服務全面升級，已在香港與澳門開設數個快遞營運中心，現時港澳地區快遞服務將全環節自營，同時加強分揀運送環節，為用戶提供同城快遞、港澳互寄以及港澳和内地的互發互寄與送貨上門服務。其中，香港同城快遞最快可實現4 小時送達，夜間派送時間也將延長至晚上10時。

根據宣傳單張，京東快遞特快送（上門取貨送貨，最快4小時送達），首重1公斤33元，續重每公斤15元；特惠送（ 上門取貨送貨，T +1時效）0.5公斤以內文件只須17元；非文件首重1公斤27元，續重每公斤13元。另外，京東快遞亦提供站點取貨寄貨服務。

京東物流香港快遞業務總經理馬偉表示，今次升級港澳快遞服務，有助提升港澳本地同城快遞的送貨時效，亦將加強港澳之間、港澳和内地的互聯互通水平。

對於為何選擇這個時機升級快遞服務，馬偉表示，考慮到很多旺季即將到來，包括雙11及聖誕節，「希望在旺季到來的時候，我們能夠快速地去投入這個快遞產品服務」。

馬偉指出，京東物流早在2015年已在港開展業務，包括營運直郵倉及保稅倉等，提供倉配一體化供應鏈服務，馬偉稱，有調查顯示很多消費者和商家非常明確地希望有更多快遞品牌推出，考慮到香港消費市場也非常大，今次升級物流快遞服務希望能夠提升客戶的體驗，為企業商家和消費者差異化體驗。

馬偉表示，京東物流一向非常聚焦於成本及效率，會將內地時效物流經驗引用到香港，並隨訂單數量及結構，增加快遞運營中心及人手。馬偉透露，現時有4個香港營運中心，快遞員規模約百人，未來會大力爭聘人手。

問及香港快遞員薪資水平，馬偉表示，京東物流致力提高員工的福利及薪酬待遇，對比同行「我相信我們的薪酬待遇還是比較競爭力」，希望香港員工「進得來，留得住」。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

【京東物流2618】余睿身體原因辭任首席執行官　胡偉上任

記者︰李哲毅

港股 京東物流（02618）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】小米升逾3%、京東反彈近2%　恒指午後初段升逾100點（不斷更新）

下一篇文章

【醫藥股】艾美疫苗︰A股上市輔導備案申請已獲監管機構受理　股價跌近6%再破底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款