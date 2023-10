比利時漢槍殺兩瑞典人 宣稱為穆斯林報仇

比利時首都布魯塞爾一名男子於周一(16日)槍殺兩名瑞典人,據悉槍手曾拍片宣稱,襲擊為幫穆斯林報仇。襲擊使比利時提升恐襲警報至最高水平,當地舉行的歐洲國家盃外圍賽亦腰斬。

一名男子據悉在布魯塞爾街頭射殺兩名瑞典人,隨後逃逸引發全城驚慌及緝兇。比利時首相德克羅(Alexander De Croo)確認,兩名遇難者為瑞典人。政府隨後亦把恐襲警報提升至最高級別。

網絡流傳影片可見,一名穿橙色外套在街頭駕駛滑板車連開兩槍,隨後闖入大樓再開2槍,現場傳出合計8聲槍響。有目擊者聲稱,槍手行兇前曾高呼「真主偉大」(Allahu Akbar)。

疑兇被指在網上發布影片,自稱是阿拉的士兵,名字為吉拉尼(Abdesalem Al Guilani)。片中吉拉尼稱為穆斯林同胞報仇,已殺害3名瑞典人,揚言行動受極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」(Islamic State of Iraq and the Levant,簡稱ISIL)影響。

比利時一名聯邦檢察官表示,現時無證據指向槍手與最近爆發的以色列及巴勒斯坦戰爭有關,呼籲布魯塞爾民眾留在室內直至威脅解除,並指第3名傷者為的士司機。

當日為歐國盃外圍賽比利時對瑞典比賽日,當地有大批瑞典球迷作客觀賽,事發時更是賽事開始前夕。受襲擊影響,賽事最終半場腰斬。

瑞典早前多次示威中出現有人焚燒伊斯蘭教聖書《可蘭經》或褻瀆伊斯蘭教的行為,引起全球穆斯林群體不滿,聖戰份子更發出威脅。瑞典於8月把恐襲警報升至次高級別,提醒民眾在海外可能遇襲的風險上升。

