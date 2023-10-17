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比利時漢槍殺兩瑞典人 宣稱為穆斯林報仇

環球社會熱點 13:01 2023/10/17

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比利時首都布魯塞爾一名男子於周一（16日）槍殺兩名瑞典人，據悉槍手曾拍片宣稱，襲擊為幫穆斯林報仇。襲擊使比利時提升恐襲警報至最高水平，當地舉行的歐洲國家盃外圍賽亦腰斬。

【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯 【下一頁】

一名男子據悉在布魯塞爾街頭射殺兩名瑞典人，隨後逃逸引發全城驚慌及緝兇。比利時首相德克羅（Alexander De Croo）確認，兩名遇難者為瑞典人。政府隨後亦把恐襲警報提升至最高級別。

網絡流傳影片可見，一名穿橙色外套在街頭駕駛滑板車連開兩槍，隨後闖入大樓再開2槍，現場傳出合計8聲槍響。有目擊者聲稱，槍手行兇前曾高呼「真主偉大」（Allahu Akbar）。

疑兇被指在網上發布影片，自稱是阿拉的士兵，名字為吉拉尼（Abdesalem Al Guilani）。片中吉拉尼稱為穆斯林同胞報仇，已殺害3名瑞典人，揚言行動受極端組織「伊拉克和黎凡特伊斯蘭國」（Islamic State of Iraq and the Levant，簡稱ISIL）影響。

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【以巴戰爭】拜登周三訪以色列 伊朗揚言先發制人護加沙 【下一頁】

比利時一名聯邦檢察官表示，現時無證據指向槍手與最近爆發的以色列及巴勒斯坦戰爭有關，呼籲布魯塞爾民眾留在室內直至威脅解除，並指第3名傷者為的士司機。

當日為歐國盃外圍賽比利時對瑞典比賽日，當地有大批瑞典球迷作客觀賽，事發時更是賽事開始前夕。受襲擊影響，賽事最終半場腰斬。

瑞典早前多次示威中出現有人焚燒伊斯蘭教聖書《可蘭經》或褻瀆伊斯蘭教的行為，引起全球穆斯林群體不滿，聖戰份子更發出威脅。瑞典於8月把恐襲警報升至次高級別，提醒民眾在海外可能遇襲的風險上升。

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責任編輯：吳漢培

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