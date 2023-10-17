▲ 【分析】大行對兩隻內險股展開30日催化觀察 為何看好一隻看淡另一隻？

花旗對兩隻內險股展開30日催化觀察，看好中國太保 （02601） ，但看淡國壽 （02628） 表現。花旗解釋，太保首9個月新業務價值增長料較預期為佳，即使3.5厘定價的壽險產品已於7月底下架，但預期太保壽險將於上市同業中保持領導地位，首9個月新業務價值增長料較上半年的32%進一步加快，達至33%，因此展開30日上行催化觀察。

花旗指，太保強勁的新業務價值增長，主要由於首7個月銷售的3.5厘定價的全壽險產品銷情迅速，而且持續專注於第三季銷售，並於9月重點推出危疾產品。花旗予太保H股「買入」評級，目標價30元。

國壽第三季新業務價值增長料放緩

國壽方面，花旗預期，國壽第三季新業務價值增長放緩，加上投資表現欠佳，因此對國壽開啟30日下行催化觀察。花旗予國壽目標價17元，評級「買入」。花旗指，國壽於7月銷售3.5厘定價的壽險產品的策略不夠積極，而且於8月份便將重點轉向「開門紅」銷售，預計國壽首9個月的新業務價值增速將由上半年的20%，放慢至14%，為一線內險公司中增長最慢。

同時，在IFRS 9和IFRS 17的新會計準則下，花旗估計國壽首9個月盈利按年降幅將高達33%，是內險股中降幅最大，因股票投資配置增加，造成更多按市價計的虧損。花旗強調，該行仍對國壽2024財年的「開門紅」銷售進展保持樂觀。

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記者：陳韻妍