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【虛擬資產】BC科技集團急跌三成　傳擬出售持牌虛擬交易資產平台OSL　澄清︰報導內容及陳述與事實不符

股市 14:39 2023/10/17

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【虛擬資產】BC科技集團傳擬出售持牌虛擬交易資產平台OSL

BC科技集團 （00863） 即市股價挫三成，低見2.69元，成交約2631萬元。彭博社引述消息指，BC科技集團有意出售虛擬資產交易平台OSL，而OSL為目前兩間已獲證監會發牌的虛擬資產交易平台（VATP）之一。

BC科技集團發澄清公告，表示注意到今天股份價格及成交量出現異常變動，經作出在相關情況下有關公司的合理查詢後，董事會確認其並不知悉造成該異常變動的任何原因。董事會亦注意到彭博社曾於10月16日在互聯網上發佈一篇關於公司的新聞報導，聲稱公司正考慮出售虛擬資產交易平台OSL業務。董事會謹此澄清，該報導的內容及陳述與事實不符，且極具誤導性。

報道引述沛匿名消息指，潛在買家包括同業或基金，預計估值約10億港元，並指BC科技可能出售部分OSL業務，而非整體出售，目前有關商討仍在進行中，未有最終結果。

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編輯：麥德銘

港股 虛擬貨幣 證監會 BC科技集團（00863） 異動股
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