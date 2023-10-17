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【以巴戰爭】哈馬斯首發人質片 要求釋放巴人囚犯

環球政治 11:54 2023/10/17

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巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）周一（16日）首次發出被擄走人質的片段，人質表明希望安全回家。哈馬斯高層明言，要求釋放巴勒斯坦在囚人士換取人質獲釋。

【以巴戰爭】拜登周三訪以色列 伊朗揚言先發制人護加沙 【下一頁】

哈馬斯旗下組織的片段中，21歲以色列女子舍姆（Mia Schem）稱獲得醫治及照顧，只希望盡快獲釋及回家。舍姆據悉擁有以色列及法國雙重國籍，以國媒體認為其身份使她成為出鏡者。舍姆的家人對她在生感高興。

以色列國防軍（IDF）周二（17日）確認，舍姆於10月7日在以色列南部音樂節被擄走，她來自以色列中部。IDF指持續與舍姆家人聯絡，正動員所有方法讓所有人質安全獲釋，並批評哈馬斯嘗試呈現人道形象。

哈馬斯流亡領袖梅沙爾（Khaled Meshaal）表示，組織將利用所有人質，換取6,000名被以色列囚禁的巴勒斯坦人獲釋。

【以巴戰爭】以否認加沙南部停火 邊境通道傳僅開放8小時 【下一頁】

哈馬斯發言人聲稱，現時擁有200至250名人質，指最少22名人質在加沙（Gaza）死於以色列轟炸。發言人指被擄走外國人為「賓客」，只要狀況「允許」便會釋放他們。

外國媒體指多數人質相信是平民，包括嬰兒及8旬老人，而且多數有雙重國籍。英國稱10名公民下落不明，部分估計已遇難。美國稱相信約20名美國公民被擄至加沙作人質。

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責任編輯：吳漢培

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