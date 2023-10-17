▲ 【小米1810】小米告別MIUI 「澎湃OS」是小米版鴻蒙嗎？ 小米14始搭載

小米 （01810） 近期傳出將停用預載介面「MIUI」系統，小米創辦人雷軍今日發文證實，小米將推出全新操作系統「小米澎湃OS（Xiaomi HyperOS）」逐步取代MIUI，而正式版已完成封包，小米14系列將是首款使用小米澎湃OS的手機，並已交付工廠生產。市場預料，小米14系列將於11月發布，意味小米新系統有望年內可用。

外界有形容小米新OS將如同華為自研作業系統「鴻蒙」，但雷軍介紹，小米澎湃OS是基於「深度進化的Android以及自研的Vela系統融合，徹底重寫底層架構，為未來百億設備、百億連接做好了萬物互聯的公有底座」，意味新OS沒有完全擺脫Android系統。

華為因應美國制裁，產品不能使用Google服務，繼而以「鴻蒙」作為自家手機作業系統。

雷軍指出，小米已經不只有智慧型手機產品，還有跨 200多個類別的龐大智慧生態，「人車家全生態」也即將完成閉環，小米澎湃OS 應運而生，以融合的系統框架統一支援全生態設備與應用。

相關文章：

【小米1810】郭明錤：小米首款汽車料出貨量約5至6萬部 售價或低於30萬人幣

【小米1810】小米據報與傳統汽車製造商洽談合作 傳已接觸華晨、奇瑞

【小米1810】小米電動車據報將支援Apple CarPlay媒體系統 使用高通芯片

編輯：麥德銘