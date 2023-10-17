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【大行報告】瑞銀：特步面對庫存壓力　憂第四季折扣力度加大故降目標價

股市 11:30 2023/10/17

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【大行報告】瑞銀：特步面對庫存壓力　憂第四季折扣力度加大故降目標價

特步 （01368） 第三季零售銷售按年錄得高十位數增長，瑞銀指，特步上季表現較該行預期更佳，當中兒童產品銷售按年增長逾30%，旗下其他品牌在內地銷售增速亦逾100%，但K-Swiss及Palladium在海外銷售仍面臨壓力。瑞銀稱，特步管理層對近期消費需求及銷售復甦感樂觀，公司計劃第四季特別是「雙11」加大折扣力度，藉此清理冬季產品的多餘庫存，目標庫存於年底前達至正常水平。

冀年底庫存降至少於4個月

截至第三季末，特步的庫存水平約4.5至5個月，第三季折扣幅度約25%至30%。瑞銀認為，第四季將是去庫存的主要季度，管理層預計第四季折扣率約30%，冀年底庫存降至少於4個月。

該行引述特步管理層指，近月銷售按月錄得增長，由7月的約10%、8月的高十位數、9月的25%至30%，加快到國慶假期的逾30%，因此對特步主品牌全年零售銷售達至按年增長20%至25%的目標相當樂觀，預期第四季增長逾30%，並設定明年零售銷售及收入增長20%的目標。

目標明年中前將K-Swiss及Palladium降至50%以下

對於旗下Saucony品牌，特步目標於今年底前營運約100家店舖，當20家為專營店。上半年Saucony純利約2100萬元人民幣，管理層首要目標將提高Saucony收入增長。對於分拆K-Swiss及Palladium上市，特步稱，與新私募基金投資者的商議仍在進行中，目標明年中前將持股降至50%以下。

瑞銀調低特步2023至2025年每股盈利預測3%，以反映毛利率下降及折扣幅度擴大，目標價下調3.7%至10.4元，相當於2023及2024年預測市盈率分別為23倍及19倍。

相關文章：【體育用品股】 特步主品牌第三季零售銷售按年錄高雙位數增長　股價跌逾2%

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編輯：陳韻妍

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