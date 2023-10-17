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【大行報告】京東在消費降級浪潮1P、3P內外交煎？　晨星狠削合理估值一半

股市 11:10 2023/10/17

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【大行報告】京東在消費降級浪潮1P、3P內外交煎？　晨星狠削合理估值一半

京東 （09618） 公布第三季季績前，遭大行連環降目標價，令股價跌至香港第二上市後低位。晨星（Morningstar）最新加入大行降價潮，將京東的每股合理估值大削51%至167港元，即京東ADS（美：JD）每股43美元。晨星解釋，京東不論是在自家銷售平台或第三方銷售平台，在內地電商重回低價競爭，都面對更大競爭壓力。

晨星補充，京東目前估值仍較合理值有明顯折讓，所以續予5星評級（最高為5星）。

京東今日股價反彈，最新升2.2%，暫報106港元，成交4.23億元。

京東今年再換CEO，外界普遍解讀為創辦人劉強東希望大力重推低價競爭，與前任CEO徐雷希望倚仗「消費升級」發展，理念不一致。

晨晨：京東1P定價難削　3P強項受制內房發展

不過，晨星指出，京東自營平台（1P）採用提供服務高檔、目標毛利率達20%至30%的京東物流服務，令京東1P商品較主要同業售價高3%至4%，令1P服務未能迎合慳錢消費趨勢。

在第三方銷售平台（3P）方面，相對於阿里巴巴 （09988） 、拼多多（美：PDD）兩大電商對手，京東強項在於家電，但內地房屋需求在中長期都只有溫和復甦。

晨星繼而下調京東總商品銷售值（GMV）增長預測，由原先預期每年增長5%降至4%，與此同時京東1P業務毛利率可能降低，對供應商的議價能力不復以往高，將影響公司變現能力，所以將京東從今至2032年的每年收入和盈利增長預測，由原來的6%和14%，大減至3%和6%。

整體而言，晨星認為，在內地電商低價競爭格局中，阿里巴巴進展較京東理想，而抖音電商更加超出預期，在內地電商行業選股依次會選拼多多、阿里巴巴、京東。

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記者：麥德銘

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