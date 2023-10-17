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【人工智能AI】百度發布文心大模型4.0　李彥宏：AI原生應用可開啟無限的創新空間

股市 10:56 2023/10/17

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【人工智能AI】百度發布文心大模型4.0　李彥宏：AI原生應用可開啟無限的創新空間

百度 （09888） 創辦人、董事長兼執行長李彥宏在百度世界大會上，正式發布文心大模型4.0正式發布，開啟邀請測試。他表示，這是迄今為止最強大的文心大模型，實現了基礎模型的全面升級，在理解、生成、邏輯和記憶能力上都有明顯提升，綜合水平「與GPT-4相比毫不遜色」。據介紹，文心4.0已同步開始邀測。

李彥宏發布百度GBI

李彥宏稱，過去一年，科技領域最大的創新是大模型帶來的智慧湧現，這是開發AI原生應用的基礎，而AI原生應用，就是基於大模型的理解、生成、邏輯和記憶能力所發展出來的應用，這些能力是過去的時代所不具備的，因而能夠開啟無限的創新空間。

李彥宏同時公布，中國首個生成式商業智慧產品「百度GBI」，百度GBI具有支援自然語言互動、跨資料庫分析和專業知識學習三方面能力，將商業分析師十幾天才能完成的資料分析工作縮短到分鐘級， 「天下武功，唯快不破」。

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編輯：陳韻妍

港股 中國市場 科技產品 雲端 李彥宏 百度集團—SW（09888） 人工智能
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