蘭桂坊協會呈獻：Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典 十月，超自然驚悚馬戲團表演就在蘭桂坊！

今年10月，蘭桂坊協會將於中環蘭桂坊舉辦Monster Mash「怪奇馬戲團」萬聖節慶典，作為新冠疫情後的重點活動，重新燃起萬聖節氣氛。從10月中開始至萬聖節當晚，蘭桂坊將變身為神秘的「怪奇馬戲團」，周邊充斥著詭異的氛圍和精彩的體驗。蘭桂坊協會更聯同一系列全城頂級餐飲商戶，提供精彩的娛樂節目、引人入勝的表演和美味的佳餚。歡迎市民及遊客前來參與，沉浸於蘭桂坊慶典的獨特魅力之中，一起「驚」聚中環。

自2016年成立以來，蘭桂坊屢獲殊榮的萬聖節Monster Mash活動以其獨特的故事性和創新的擴增實境（AR）遊戲吸引了無數夜遊人。今年，這一系列狂歡活動以「怪奇馬戲團」版本呈現，靈感來自蘭桂坊的真實人物和場景。

蘭桂坊集團主席盛智文博士表示：「蘭桂坊協會一直致力於與本地企業、有抱負的品牌、政府機構和社區夥伴合作，並擔任客戶和企業進入有潛力市場的橋樑。我們很高興看到協會的成長，歡迎更多合作夥伴加入我們，為社區創造更多機會。」他又說：「我們很高興與會員一起重新燃起節日慶典的精神，為遊客帶來全新的沉浸式蘭桂坊靈感體驗，讓大家都能夠享受節日的歡欣。」

大帳篷下的超自然故事：「怪奇馬戲團」將在蘭桂坊上演

由10月中開始一直到萬聖節，蘭桂坊的街頭將變成一個令人身臨其境的超自然世界。黑暗的靈魂點綴著街頭的彩旗，營造出一個怪奇馬戲團的氛圍。令人不安的小丑在空中搖擺，馬戲團成員在街頭遊蕩，向途人發出詭異的邀請。同時加州大廈亦架起「怪奇馬戲團」大帳篷，大家千萬不要錯過在不同餐廳裏令人腦洞大開的表演。

準備好在十月份迎接蘭桂坊協會為你帶來的萬聖節美食驚喜！

• 「HoldOn」萬聖節氣氛：來到中環著名的餐廳「HoldOn」享受美食之旅，遊客在選擇單點、套餐和飲品都可享有九折優惠，遊客還可獲得一免費飲品，讓你的味蕾隨著節日氣氛而陶醉。

• 釋放「Versus」魔力：城中著名的夜店「Versus」將呈現一個充滿萬聖節驚喜的夜晚。所有招牌雞尾酒享有九折優惠，讓你的夜晚更加精彩，將萬聖節的氛圍推到高潮。

• 「Teddy Bear」驚悚迎接：「Teddy Bear」夜店一直以其獨特的魅力受到歡迎。在這裡，將品嚐到他們著名的特色迎賓飲品，讓你的萬聖節變得更加驚悚刺激。

• 來「VOID」和「ZENTRAL」體驗萬聖節的激情：踏進充滿活力和激烈音樂節拍的「VOID」和「ZENTRAL」，第二杯飲品可享有九折優惠，遊客還可獲得免費的迎賓飲品，為你的夜晚增添更多樂趣。

讓你難以抗拒的精彩驚嚇活動

LKF Concepts 匯聚多元化餐廳，與你一同度過一個難忘的萬聖節！旗下餐廳將推出一系列精彩活動，將現實和想像交織在一起。每家餐廳都將以「怪奇馬戲團」中的一個角色為主題，呈獻不同的活動。

所有活動將於10月7日起在lankwaifong.com開始預售，早鳥折扣優惠最高可達八五折，請密切留意。

• BACI 與 微微甜 & 爆音嗶特的馴魔電音 — 「音」森狂歡之夜 ：立即預訂，盡情享受BACI的特式套餐，配上無限暢飲優惠。DJ將呈現電子音樂表演，在強勁的節拍中，讓他們帶你踏上一場音樂和娛樂的刺激之旅。

• 日期：10月28日（星期六）和31日（星期二），餐廳由晚上6時開始將提供無限暢飲和晚餐，當中包括現場DJ音樂演出

• ARIA與千面積臣的魔「詭」幻法之夜：從晚上6時開始，客人可無限暢飲意大利有汽酒及紅白酒，並於晚上7:30開始品嚐美味大餐。魔術師Zenneth將登台展開令人眼花繚亂的表演，以精湛的特技近景魔術，為你帶來一個顛覆感官的萬聖節之夜。

• 日期：10月28日（星期六）和31日（星期二），晚上6時開始，餐廳將提供無限暢飲和晚餐，當中包括魔術表演

• Porterhouse與雙子安娜 • 貝拉的歐洲神秘學 — 塔羅「揭」密體驗：由晚上6時半開始踏上神秘之旅，透過歐洲「塔羅占卜」和餐飲體驗，去認識你的命運。客人可以品嚐到Porterhouse屢獲殊榮的「海陸風味」萬聖節套餐，亦可選擇自由暢飲，在微醺下一同探索歐洲神秘學的玄妙。

• 日期：10月28日（星期六），晚餐由晚上6時半開始，當中包括免費塔羅占卜時段

• FUMI與妖姬文子的江戶怖い藝者の夜：令人目不暇給的詭魅藝伎表演，一場迷人的演出將在你眼前展開。在享用萬聖節晚餐途中，藝伎舞蹈獨領風騷，讓你體驗和式文化的迷人之魅。

• 日期：10月27日（星期五），晚餐由晚上6時開始，當中包括藝伎舞蹈表演

• 蘭桂坊集團旗下餐廳提供萬聖節特色美食，靈感來自魔廚布特斯：品味Brutus的烹飪巧妙之處，他為Aria、BACI Trattoria & Bar、FUMI、Kyoto Joe、Porterhouse Seafood & Steak和Tokio Joe精心策劃食品和飲料靈感。你會發現Brutus為美食帶來的藝術和創新，均令人難以忘懷，盡享非凡的用餐體驗。

* 所有價格需加收10%的服務費

齊來參與蘭桂坊無與倫比的萬聖節慶典，一起度過一個奇幻的十月。

如欲了解更多有關蘭桂坊Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典的消息，請參閱www.lankwaifong.com。

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蘭桂坊協會簡介

蘭桂坊恊會於 1990 年創立，為一個非營利機構，由超過 100 間位處區內各行各業商戶所組成。旨在向本地及全世界推廣蘭桂坊獨有文化魅力。協會與不同的機構合作，通過贊助募集市務經費定期舉辦娛樂活動，如蘭桂坊音樂啤酒節和蘭桂坊嘉年華等。協會亦會在年度節日如萬聖節、聖誕節等提供整個街區的裝飾和娛樂，進一步使整個社區受益，突出社區的品牌優勢。

2013 年由南華早報進行的調查選出”蘭桂坊”為香港最浪漫的地方。而在 2014 年，美國 CNN 廣播電視台評許”蘭桂坊”為香港比其他地方表現更好的十項盛事之一。



（特約）