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【以巴戰爭】拜登周三訪以色列 伊朗揚言先發制人護加沙

環球政治 10:49 2023/10/17

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美國總統拜登（Joe Biden）將在周三（18日）訪問以色列，重申支持以方及有權力捍衛自身。伊朗外長阿蔔杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）表明不會對加沙（Gaza）的以軍軍事行動袖手旁觀，威脅可能先發制人。

【以巴戰爭】以漢稱靠揸Tesla 成功逃脫哈馬斯追殺 【下一頁】

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周二（17日）表示，拜登周三訪問以色列將與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。他指拜登將表明，以色列有權保護民眾，免受巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）及其他恐怖組織的襲擊。

拜登預計屆時亦會聽取以色列的戰爭目標及戰略，以軍如何在戰爭中最小化平民死傷及允許人道救援資助進入加沙幫助被困平民。布林肯指美以兩國同意，制定計劃允許人道援助由捐贈國及多邊機構運往加沙。

阿蔔杜拉希揚同日強調，以軍在加沙的行動不會無後果，警告可能會有搶先行動。他指加沙內哈馬斯領袖不會容許以軍任何行動，伊朗將考慮所有軍事行動可能，重申不會對以國對加沙民眾的戰爭罪行視若無睹。

【以巴戰爭】以否認加沙南部停火 邊境通道傳僅開放8小時 【下一頁】

阿蔔杜拉希揚指哈馬斯有能力長期戰爭，估計將會採取先發制人的行動。他亦指出，伊朗不會限制由其資助的黎巴嫩什葉派激進組織真主黨（Hezbollah），指對方是多年對抗以色列入侵的獨立組織。

加沙衛生部門周一（16日）指出，以巴戰爭至今當地已有最少2,808人喪生，當中約3分1為兒童，超過1萬人受傷。以色列則指超過1,400人死於哈馬斯的突襲，199人被擄走，戰爭至今289名士兵喪生。

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責任編輯：吳漢培

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