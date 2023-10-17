  • 27°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 11:19
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

恒生大學研發獲獎一站式AI系統　助商戶提升存倉管理和商品推廣成效　增加營運效率 

都會情報 10:40 2023/10/17

分享：

分享：

恒生大學研發獲獎一站式人工智能應用系統EBizbot。圖為項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士（右二）、恒生大學供應鏈及資訊管理學系講師鄧慧盈博士（左二）及其他研發團隊成員。

香港恒生大學決策科學學院研究團隊成功研發人工智能應用系統EBizbot。EBizbot為一站式電商銷售及倉存管理智能方案，利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機器人流程自動化（RPA）及混合實境（Mixed Reality）等嶄新技術，為商戶作即時「格價」及分析、自動撰寫產品描述及協助取貨，提升企業的倉庫管理效率和促進商品的網上推廣。項目得到政府創新科技基金支持，資助總額逾170萬港元，並在「2023 日內瓦國際發明展」獲得銀獎。 

項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士表示，「現今中小企電商公司面對工作緊湊、工序繁複及人手不足的問題，加上中小企的倉庫空間較小，難以建立庫存管理系統，而新入職倉務員往往需時熟習倉庫環境和貨物位置。有見及此，團隊開發EBizbot系統，透過電子化改善中小企的營運模式，簡化工作流程，提升整體工作效率。」 

商戶可利用EBizbot，根據產品的外觀、質地、功能等自動生成量身定做的描述，並可針對多達35個不同類型的目標客戶群自動揀選相對合適的措辭，吸引特定客戶群。研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比傳統創作貨品描述的方式節省九成時間，有助商戶盡快將產品上架，提高營運效率。 

EBizbot以RPA技術將工作流程自動化，整合各大電子商務平台的數據，依照關鍵字和規格篩選結果進行價格排序，可同時運行多個價格比較，為決策者提供整體市場情況的數據，並分析從價格比較中收集的數據，以確定最佳促銷定價。研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比以傳統方式價格和更改貨品資料，分別節省逾六成及八成時間。商戶亦可透過RPA技術，即時追蹤及補充倉庫存量，系統並會提出重整各銷售平台存量的建議，避免存貨過剩或短缺。試行期間，系統比傳統檢查不同平台庫存的方法節省了逾六成時間。 

何博士示範使用EBizbot系統配備的混合實境頭戴式裝置。

EBizbot系統同時配備混合實境頭戴式裝置，倉務員可透過裝置收到後勤員工發出的取貨要求，當中顯示了貨單的詳細信息，包括產品名稱、取貨數量等，並以圖像引導信息為倉務員指示存倉位置，亦會實時更新存貨數量，既能縮短出貨時間和減少人為錯誤，又能有效縮減逾半訓練新員工的時間。 

此外，系統亦會分析社交媒體貼文標籤（hashtag）及影片，尤其針對帶貨直播串流等播放時間較長的內容，自動從大量資料來源重新整理及分析當中的關鍵字，並建議具討論度的關鍵字，以撰寫社交媒體貼文。 

何道森博士期望日後將EBizbot推展到更多電商平台，並持續監察社交媒體上的熱門話題和趨勢，助商戶推銷產品。目前，EBizbot已進入商品化階段，團隊正積極與不同類型的商戶洽談及推廣系統，並計劃進一步推廣至更多電商公司。  

香港恒生大學簡介 
香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學，設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，全日制學生逾6,000人。恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，致力培育青年成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。 

恒生大學矢志成為區內具領導地位的私立大學，以本科教育為主，配合優秀的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新的學位課程、結合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助的具影響力研究，以及優質的學生發展／支援服務。在新加坡AppliedHE公布的2023年「東盟地區+」私立大學評鑑中，恒生大學整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦在2021年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。 

（特約）

開啟hket App，閱讀全文

上一篇文章

蘭桂坊協會呈獻：Monster Mash 2023「怪奇馬戲團」萬聖節慶典 十月，超自然驚悚馬戲團表演就在蘭桂坊！

下一篇文章

「第七屆國際名廚慈善宴香港站2023」用善行說好香港美食故事
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款