恒生大學研發獲獎一站式AI系統　助商戶提升存倉管理和商品推廣成效　增加營運效率 

▲ 恒生大學研發獲獎一站式人工智能應用系統EBizbot。圖為項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士（右二）、恒生大學供應鏈及資訊管理學系講師鄧慧盈博士（左二）及其他研發團隊成員。

香港恒生大學決策科學學院研究團隊成功研發人工智能應用系統EBizbot。EBizbot為一站式電商銷售及倉存管理智能方案，利用物聯網（IoT）、人工智能（AI）、機器人流程自動化（RPA）及混合實境（Mixed Reality）等嶄新技術，為商戶作即時「格價」及分析、自動撰寫產品描述及協助取貨，提升企業的倉庫管理效率和促進商品的網上推廣。項目得到政府創新科技基金支持，資助總額逾170萬港元，並在「2023 日內瓦國際發明展」獲得銀獎。

項目總負責人、恒生大學供應鏈及資訊管理學系副教授何道森博士表示，「現今中小企電商公司面對工作緊湊、工序繁複及人手不足的問題，加上中小企的倉庫空間較小，難以建立庫存管理系統，而新入職倉務員往往需時熟習倉庫環境和貨物位置。有見及此，團隊開發EBizbot系統，透過電子化改善中小企的營運模式，簡化工作流程，提升整體工作效率。」

商戶可利用EBizbot，根據產品的外觀、質地、功能等自動生成量身定做的描述，並可針對多達35個不同類型的目標客戶群自動揀選相對合適的措辭，吸引特定客戶群。研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比傳統創作貨品描述的方式節省九成時間，有助商戶盡快將產品上架，提高營運效率。

EBizbot以RPA技術將工作流程自動化，整合各大電子商務平台的數據，依照關鍵字和規格篩選結果進行價格排序，可同時運行多個價格比較，為決策者提供整體市場情況的數據，並分析從價格比較中收集的數據，以確定最佳促銷定價。研究團隊於六個月的測試期間，發現系統比以傳統方式價格和更改貨品資料，分別節省逾六成及八成時間。商戶亦可透過RPA技術，即時追蹤及補充倉庫存量，系統並會提出重整各銷售平台存量的建議，避免存貨過剩或短缺。試行期間，系統比傳統檢查不同平台庫存的方法節省了逾六成時間。

▲ 何博士示範使用EBizbot系統配備的混合實境頭戴式裝置。

EBizbot系統同時配備混合實境頭戴式裝置，倉務員可透過裝置收到後勤員工發出的取貨要求，當中顯示了貨單的詳細信息，包括產品名稱、取貨數量等，並以圖像引導信息為倉務員指示存倉位置，亦會實時更新存貨數量，既能縮短出貨時間和減少人為錯誤，又能有效縮減逾半訓練新員工的時間。

此外，系統亦會分析社交媒體貼文標籤（hashtag）及影片，尤其針對帶貨直播串流等播放時間較長的內容，自動從大量資料來源重新整理及分析當中的關鍵字，並建議具討論度的關鍵字，以撰寫社交媒體貼文。

何道森博士期望日後將EBizbot推展到更多電商平台，並持續監察社交媒體上的熱門話題和趨勢，助商戶推銷產品。目前，EBizbot已進入商品化階段，團隊正積極與不同類型的商戶洽談及推廣系統，並計劃進一步推廣至更多電商公司。



香港恒生大學簡介

香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學，設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，全日制學生逾6,000人。恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，致力培育青年成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

恒生大學矢志成為區內具領導地位的私立大學，以本科教育為主，配合優秀的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新的學位課程、結合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助的具影響力研究，以及優質的學生發展／支援服務。在新加坡AppliedHE公布的2023年「東盟地區+」私立大學評鑑中，恒生大學整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦在2021年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。



（特約）