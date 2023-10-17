▲ 【美股走勢】瑞銀：押後標普500指數4700點目標至明年底才出現 因預期利率會在高位維持更長時間

由於市場預期美國利率將於更長時間處於更高水平，瑞銀將標普500指數明年中達至4700點的目標，押後至明年底才出現，並預期標指明年中只會升至4500點，即較現水平上升約4%。標普500指數已自今年7月高位回落約6%，但今年來仍累升12%。

未來一年美國大型企業回報料近雙位數

瑞銀美國股票策略投資總監David Lefkowitz表示，將目標押後主要由於近日利率快速上升，而且預期利率會在高位維持更長時間。

「我們預期美國經濟會出現軟著陸，而且會推動企業盈利增長復甦，預期未來一年美國大型企業總回報會有接近雙位數增長。」

Lefkowitz稱，雖然美股的估值接近歷史高位，但相對於低失業率及通脹回落的環境下，估值仍然合理。

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編輯：陳韻妍