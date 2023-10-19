【C.E.O.財策精英】宏利分行經理沈蕙雯  連續4年獲COT  引領團隊追求卓越新目標

由專業人士變身財策精英，進而成為具備前瞻視野的團隊領袖，5年前加入「宏利C.E.O.計劃」的宏利分行經理沈蕙雯（Waisa），至今已連續4年取得國際公認的百萬圓桌會（Million Dollar Round Table, MDRT）中超級會員資格（Court of the Table, COT），相當於每年均超過3倍MDRT業績要求；她更化身具前瞻視野的團隊領袖，與理念一致的夥伴朝共同目標昂步前行，推動業界薪火相傳。

回顧加入宏利前任職言語治療師，Waisa坦言，至今仍慶幸昔日作出轉投宏利的決定，致使能兼顧家庭與事業，一方面朝財策行業的晉升階梯拾級而上；另一方面亦能陪伴3歲兒子經歷每個重要的成長時刻。「更感欣喜是憑藉優秀業績，讓我多次獲得媒體專訪機會作為獎賞，藉此分享個人的轉職心得及信念，同時更成功達成建立個人團隊的目標。」



建專業團隊 化身出色領袖



雖然個人成績卓越，但成立團隊卻要由零開始，Waisa坦言，因應本身欠缺領軍經驗，初期曾因未能找到合適的團隊發展方向而感到迷茫，團隊氣氛更一度陷入低潮。「經歷過去帶領團隊逐步摸索出方向的種種體會，我覺得創出佳績固然令人高興，但用專業的態度對待客戶才是長遠成功的關鍵，遇到困難亦可視作寶貴經驗，避免日後重蹈覆轍， 藉此推動團隊不斷茁壯成長。」

時至今天，Waisa喜見團隊在兼具清晰的定位和發展目標下，成功吸納志同道合的核心成員加入，再非「一盤散沙」，更因應彼此理念一致，包括認同理財策劃及與客戶進行全面分析的重要性，而非只側重產品銷售，而能齊心協力朝着理想前進，實現既定的業績目標之餘，更能引領團隊不斷提升專業水平，使同事能與眾多客戶建立長遠的互信關係，也令身為團隊領袖的她一直保持追求卓越的動力。

▲ Waisa與團隊成員的關係甚好，無論在工作或生活上亦有緊密的交流，相處非常融洽。

重點培訓 奠定發展基石



在個人業績層面，Waisa感恩能夠透過克盡己職，堅守對客戶的責任和使命感，贏得眾多客戶的信任及推薦，除了於2019年達到MDRT的業績要求及在期後連續4年達到COT的業績要求外，她更於今年首6個月已完成MDRT的業績要求，現在準備向第5次的COT資格邁進。她說：能做到業績要求固然開心，但更重要是能協助客戶獲得所需的理財規劃及全面保障。「當我每完成一張保單，代表我又可以為一位客戶服務。相對完成一張高額保單而晉身COT的門檻，我更希望能夠讓更多的客戶得到幫助，實現人生各個不同階段的目標擁有周全的保障。」

對於在帶領團隊及保持業績能雙軌並行，Waisa形容，這是建基於宏利為轉職人士度身訂造的『宏利C.E.O.計劃』，計劃投放大量入職培訓資源，如專設特別津貼、一對一的指導，以及涵蓋多元主題的專業講座等項目，讓她能結合昔日在言語治療領域的專業所長，找出適用於財策行業的共通點，如同樣需要全面了解不同客戶的背景及需要，再制定合適的方案等，奠定她在事業長遠發展上堅實的基石；配合宏利清晰的晉升架構，更是她今天能成為團隊領袖的關鍵元素。



保持初心 為客戶創造價值



提到始終堅持以客為先，Waisa深信，財策行業以人為本，每張保單也代表客戶對自己的全心信任，絕不能掉以輕心。「這源於早年一位客戶給我的啟發，最初對方只想透過穩健投資儲蓄，為退休作準備。惟其後接納我的專業建議，藉投資所得的部分被動收入，為購買危疾保障供款，加強保障。想不到一年多後竟確診癌症，這份保障即時發揮作用，大大減輕治療費用的負擔。而經歷與病魔一番搏鬥後，雖仍不幸病逝，但此前投保的人壽相關產品，亦能為其家人帶來保障。」

Waisa強調，從這些常見的個案中，見證到理財顧問的專業角色正可協助客戶得到合適的支援，甚或創造價值，從而推動她更認真看待每份理財策劃方案以至每份保單，在面對客戶時也具有更大的使命感。「未來我會繼續秉持這份初心、堅持和毅力，期望每年保持COT或以上的業績要求，並帶領團隊不斷求進，使客戶獲得最大的利益和保障。」

▲ Waisa除了勤力工作之餘亦時常抽出時間陪伴家人，享受天倫之樂，做到Work-life balance。

（特約）