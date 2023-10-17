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【港股收市】小米升4%、京東反彈2%　恒大汽車大升近4成　恒指升132點（不斷更新）

股市 16:11 2023/10/17

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港股市況不斷更新

美股造好，港股彈逾百點。恒指高開165點，開市後曾升幅收窄至31點，低見17671點，其後再度向上，恒指升132點，收報17773點，成交635億元。科指升0.6%，報3836點。小米 （01810） 造好，股價升近4%，京東 （09618） 反彈2%，ATM升0.3%至近0.9%，恒大汽車 （00708） 大升逾38%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

分析文章︰

【分析】新股極兔速遞上市　北水可「快速」買嗎？

【分析】大行對兩隻內險股展開30日催化觀察　為何看好一隻看淡另一隻？

大行報告︰

【大行報告｜HSBC】摩通微升滙豐目標價至81元　香港商業房地產風險可控

【大行報告】京東在消費降級浪潮1P、3P內外交煎？　晨星狠削合理估值一半

【大行報告】瑞銀：特步面對庫存壓力　憂第四季折扣力度加大故降目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】小米 （01810） 造好，股價升近4%，京東 （09618） 反彈2%，ATM升0.3%至近0.9%，恒大汽車 （00708） 大升逾38%，恒指升132點，收報17773點，成交635億元。科指升0.6%，報3836點。

【16：00】恒指U盤前升135點，報17775點。

【15：39】【長實1113】傳免地價獲批衙前圍村重建項目　長實：有保密協議不能回應

【15：33】恒大汽車 （00708） 最新升34%，高見0.59元。

【15：27】恒大汽車 （00708） 尾市升25%，高見0.55元，成交1691萬元。

【15：25】山高新能源 （01250） 中途停牌，停牌前報2.78元，升11.7%，成交1427.5萬元。

【15：18】【UNIQLO母企】迅銷UNIQLO中國店鋪員工據報將加薪28%

【15：15】港股尾市升約132點，報17773點，科指升0.6%，報3833點。

【14：59】部分科技股逆市下跌，其中騰訊 （00700） 反覆偏軟跌0.1%，百度 （09888） 跌逾2%，快手 （01024） 跌2%。

【14：52】恒大系個別發展，其中恒大汽車 （00708） 短綫向上，股價升近16%，高見0.51元，中國恒大 （03333） 升逾3%，恒大物業 （06666） 則逆市跌逾3%。

【14：48】小米 （01810） 升4%，高見13.06元。

【14：29】【新能源汽車】理想汽車周銷量破萬　10月銷量已累達1.78萬

【14：23】大市升近100點，報17737點，升96點，科指升0.2%，報3820點。

【13：38】【新股IPO】極兔速遞1519招股　孖展認購約1.9億（不斷更新）

【13：38】手機設備相關股逆市下跌，舜宇 （02382） 跌近3%，瑞聲 （02018） 跌逾1%，高偉電子 （01415） 跌逾5%，丘鈦 （01478） 跌0.6%，通達 （00698） 跌逾3%。

【13：23】BC科技 （00863） 跌幅午後擴大至三成，低見3元，成交2127萬元。

【13：17】濠賭股普遍逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌近1%，金沙 （01928） 跌2%。

【13：07】馬可數字科技 （01942） 最新跌近一成，低見4.89元。

【13：00】港股午後初段升約115點，報17755點，科指升0.6%，報3833點。

【12：44】【京東物流2618】京東物流升級港澳快遞服務　最快4小時送貨上門、增設夜間派送

【12：36】【醫藥股】艾美疫苗︰A股上市輔導備案申請已獲監管機構受理　股價跌近6%再破底

【12：00】恒生指數半日升123點，報17763點，成交337億元。科指升0.7%，報3839點。小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 反彈近2%，ATM升0.4%至0.8%，申洲 （02313） 升近4%，中國宏橋 （01378） 逆市跌逾2%。

【11：55】【虛擬資產】BC科技集團急跌20%　傳擬出售持牌虛擬交易資產平台OSL

【11：37】鋰業股續造好，贛鋒鋰業 （01772） 升6%，天齊鋰業 （09696） 升近8%。

【11：31】內地股市半日靠穩，上證半日升0.3%，深證升0.2%，創業板指升0.6%。

【11：28】中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 分別升近4%。

【11：25】小米 （01810） 升幅擴至近4%，高見13.02元。

【小米1810】小米告別MIUI　「澎湃OS」是小米版鴻蒙嗎？　小米14始搭載

【11：16】京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾2%，ATM升0.6%至0.9%。

【11：03】恒指最新升約111點，報17751點，科指升0.5%，報3829點。

【11：00】百度 （09888） 股價逆市跌逾1%，低見119元。

【人工智能AI】百度發布文心大模型4.0　李彥宏：AI原生應用可開啟無限的創新空間

【10：55】半新股十月稻田 （09676） 升一成，高見23.95元創上市後新高。

【10：46】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 跌0.3%，恒大 （03333） 升逾3%，遠洋 （03377） 升逾7%。

【10：45】香港航天科技 （01725） 最新升兩成，高見6.3元。

【10：31】國美金融科技 （00628） 收購從事遊戲開發及發布業務CashBox Group Technology股權，股價升85%，高見0.19元。

【10：21】大市升幅收窄至50點內，報17686點，升46點，科指升不足0.1%，報3814點。

【10：17】馬可數字科技 （01942） 逆市跌近7%，低見5.02元，友聯國際教育租賃 （01563） 升半成，高見1.72元。

【10：08】滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 升逾1%，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升近1%。

【10：00】騰訊 （00700） 轉跌0.1%，低見300.6元，大市升幅收窄至約84點，報17725點，科指升0.3%，報3822點。

【09：56】遠洋集團 （03377） 股價升逾7%，高見0.465元。遠洋集團延長債券持有人會議投票表決截止時間。

【09：53】兩桶油逆市軟，中石油 （00857） 跌0.9%，中海油 （00883） 跌0.2%，中石化 （00386） 暫無升跌。

【09：50】中建材 （03323） 發盈警，股價破底低見3.77元後回穩，轉升0.5%，高見3.8元。

【內房危機】中建材盈警 料首9個月少賺7成

【09：44】報道指東方甄選 （01797） 將於10月17日正式上線付費會員制度，付費會員定價為每年199元人民幣，東方甄選股價升逾4%，高見37.2元。

【09：41】香港航天科技 （01725） 公布與Alya訂立南美洲通訊及遙感衛星星鏈（Alta-1）系統合約，合約總價為約6.8億美元，香港航天科技股價升逾15%，早段高見6.21元。

【09：37】連日造好的新焦點 （00360） 今早破頂高見0.34元後，股價回吐倒跌22%，低見0.223元。

【09：35】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾3%，理想汽車 （02015） 偏軟跌0.1%。

【09：34】中國恒大 （03333） 升逾3%，高見0.295元。旗下恒大地產公布定於本周三至周四（18日至19日）召開「20恒大05」債券持有人會議，擬審議關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案，以及關於調整「20恒大05」債券本息兌付安排的議案。

【恒大危機】恒大地產周三召開債權人會議　尋求將債務展期一年

【09：32】美圖公司 （01357） 升逾3%，開市後早段高見3.94元。

【虛擬資產】美圖：淡出加密幣投資　轉捧AI成增長點

【09：31】零跑汽車 （09863） 績後升近4%，零跑汽車上季公司權益持有人應佔虧損9.86億元人民幣，按年收窄26.43%。

【業績｜新能源車】零跑汽車第三季虧損收窄26%至9.86億元人民幣　毛利率提前轉正

【09：21】京東 （09618） 反彈逾3%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，恒指升165點，開報17806點，成交12.6億元。科指升1.1%，報3855點。

【雙11】京東10月23日啟動11.11活動、取消預售直接開賣現貨　8億商品全程價保

【09：13】期指開報17877點，升193點。

【08：45】恒指黑期升約256點，報17860點。

【08：26】【內房危機】碧桂園美元債付息寬限期即將結束　若未能付息將出現違約

【07：45】【Morning精點】橋水達里奧：世界大戰爆發機率升至50%︱日本著名歌手谷村新司病逝世終年74歲

【07：45】港股ADR收報17825點，升184點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.68元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報306.14元，較港收市價高4.94元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.39元，較港收市價高1.09元或1.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。

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開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　京東美股高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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