【港股市況】小米升逾3%、京東反彈近2%　恒指午後初段升逾100點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股造好，港股半日彈逾百點。恒指高開165點，開市後曾升幅收窄至31點，低見17671點，其後再度向上，恒生指數半日升123點，報17763點，成交337億元。科指升0.7%，報3839點。小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 反彈近2%，ATM升0.4%至0.8%，申洲 （02313） 升近4%，中國宏橋 （01378） 逆市跌逾2%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：17】濠賭股普遍逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌近1%，金沙 （01928） 跌2%。

【13：07】馬可數字科技 （01942） 最新跌近一成，低見4.89元。

【13：00】港股午後初段升約115點，報17755點，科指升0.6%，報3833點。

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【12：00】恒生指數半日升123點，報17763點，成交337億元。科指升0.7%，報3839點。小米 （01810） 升逾3%，京東 （09618） 反彈近2%，ATM升0.4%至0.8%，申洲 （02313） 升近4%，中國宏橋 （01378） 逆市跌逾2%。

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【11：37】鋰業股續造好，贛鋒鋰業 （01772） 升6%，天齊鋰業 （09696） 升近8%。

【11：31】內地股市半日靠穩，上證半日升0.3%，深證升0.2%，創業板指升0.6%。

【11：28】中芯國際 （00981） 、華虹半導體 （01347） 分別升近4%。

【11：25】小米 （01810） 升幅擴至近4%，高見13.02元。

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【11：16】京東 （09618） 、小米 （01810） 升逾2%，ATM升0.6%至0.9%。

【11：03】恒指最新升約111點，報17751點，科指升0.5%，報3829點。

【11：00】百度 （09888） 股價逆市跌逾1%，低見119元。

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【10：55】半新股十月稻田 （09676） 升一成，高見23.95元創上市後新高。

【10：46】內房股個別發展，中海外 （00688） 跌逾1%，潤地 （01109） 跌0.7%，碧桂園 （02007） 升逾1%，雅居樂 （03383） 升逾2%，龍湖 （00960） 跌0.3%，恒大 （03333） 升逾3%，遠洋 （03377） 升逾7%。

【10：45】香港航天科技 （01725） 最新升兩成，高見6.3元。

【10：31】國美金融科技 （00628） 收購從事遊戲開發及發布業務CashBox Group Technology股權，股價升85%，高見0.19元。

【10：21】大市升幅收窄至50點內，報17686點，升46點，科指升不足0.1%，報3814點。

【10：17】馬可數字科技 （01942） 逆市跌近7%，低見5.02元，友聯國際教育租賃 （01563） 升半成，高見1.72元。

【10：08】滙豐 （00005） 升0.3%，友邦 （01299） 升逾1%，中移動 （00941） 、港交所 （00388） 升近1%。

【10：00】騰訊 （00700） 轉跌0.1%，低見300.6元，大市升幅收窄至約84點，報17725點，科指升0.3%，報3822點。

【09：56】遠洋集團 （03377） 股價升逾7%，高見0.465元。遠洋集團延長債券持有人會議投票表決截止時間。

【09：53】兩桶油逆市軟，中石油 （00857） 跌0.9%，中海油 （00883） 跌0.2%，中石化 （00386） 暫無升跌。

【09：50】中建材 （03323） 發盈警，股價破底低見3.77元後回穩，轉升0.5%，高見3.8元。

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【09：44】報道指東方甄選 （01797） 將於10月17日正式上線付費會員制度，付費會員定價為每年199元人民幣，東方甄選股價升逾4%，高見37.2元。

【09：41】香港航天科技 （01725） 公布與Alya訂立南美洲通訊及遙感衛星星鏈（Alta-1）系統合約，合約總價為約6.8億美元，香港航天科技股價升逾15%，早段高見6.21元。

【09：37】連日造好的新焦點 （00360） 今早破頂高見0.34元後，股價回吐倒跌22%，低見0.223元。

【09：35】蔚小理個別發展，蔚來 （09866） 升逾1%，小鵬汽車 （09868） 逆市跌逾3%，理想汽車 （02015） 偏軟跌0.1%。

【09：34】中國恒大 （03333） 升逾3%，高見0.295元。旗下恒大地產公布定於本周三至周四（18日至19日）召開「20恒大05」債券持有人會議，擬審議關於變更本期債券持有人會議相關時間的議案，以及關於調整「20恒大05」債券本息兌付安排的議案。

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【09：32】美圖公司 （01357） 升逾3%，開市後早段高見3.94元。

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【09：31】零跑汽車 （09863） 績後升近4%，零跑汽車上季公司權益持有人應佔虧損9.86億元人民幣，按年收窄26.43%。

【業績｜新能源車】零跑汽車第三季虧損收窄26%至9.86億元人民幣 毛利率提前轉正

【09：21】京東 （09618） 反彈逾3%，美團 （03690） 、騰訊 （00700） 升逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.7%，恒指升165點，開報17806點，成交12.6億元。科指升1.1%，報3855點。

【雙11】京東10月23日啟動11.11活動、取消預售直接開賣現貨 8億商品全程價保

【09：13】期指開報17877點，升193點。

【08：45】恒指黑期升約256點，報17860點。

【08：26】【內房危機】碧桂園美元債付息寬限期即將結束 若未能付息將出現違約

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【07：45】港股ADR收報17825點，升184點或1%。滙豐 （00005） ADR折合報62.68元，較港收市價高0.88元或1.4%。騰訊 （00700） ADR折合報306.14元，較港收市價高4.94元或1.6%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報82.39元，較港收市價高1.09元或1.3%。

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【07：30】以色列對加沙走廊進行空襲已踏入第 10 天，美國似乎轉為降低局勢緊張發展，布林肯加緊在中東斡旋，美國總統拜登取消前往科羅拉多州參加「國家安全會議」，傳出將訪問以色列，拜登指以色列重新佔領加沙是錯誤，巴勒斯坦激進組織哈馬斯應該被徹底消滅，但必須有一條通往巴勒斯坦國的道路，力求遏制戰爭擴大，刺激股市大升。道指升314點，報33984點；標指升45點，報4373點；納指升160點或1.2%，報13567點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點 京東美股高港4%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩