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【內房危機】碧桂園美元債付息寬限期即將結束　若未能付息將出現違約

股市 08:26 2023/10/17

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【內房危機】碧桂園美元債付息寬限期即將結束　若未能付息將出現違約

碧桂園 （02007） 一隻美元債的30天兌息寬限期即將結束，若未能在限期結束時支付約1500萬美元利息，將被視為違約，並引發其他債券的交叉違約。這隻2025年到期的美元票據9月17日應償付1538萬美元。持有人稱未如期收到款項，付息進入30日寬限期。

碧桂園此前表示，公司未支付某債務項下本金金額為4.7億港元的到期款項，並預期無法如期或在相關寬限期內履行其所有境外債務款項的償付義務。

其後，內媒稱碧桂園創辦人兼特別顧問楊國強家族近期向碧桂園提供3億美元無息借款，與此同時楊國強正出售私人飛機，以償付債務。 分析認為，這體現出股東對於公司的支持態度，短期來看，碧桂園境內債的利息和小額償付的承諾或能兌現。

開市追揸沽
【開市追揸沽】內地持續救市港股點行？京東創新低怎部署？

【內房危機】碧桂園楊國強傳賣私人飛機還債、提供3億美元無息借款　爆違約危機後首現身（第三版）

【內房危機】碧桂園︰到期款項4.7億元未付　預期無法履行境外債務款項償付義務

責任編輯︰梁浩碩

港股 碧桂園 碧桂園（02007）
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