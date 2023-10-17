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【分析】新股極兔速遞上市　北水可「快速」買嗎？

股市 06:52 2023/10/17

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【分析】新股極兔速遞上市　北水可「快速」買嗎？

新股極兔速遞 （新上市編號：01519） 啟動招股，公開發售部份集資3.92億元，首日孖展認購突破1億元，更有網友在論壇區貼出已乙組大額數百萬元的申購，不過，對於名牌股來說，更大的支持在「北水」，極兔速遞可快速納入港股通，讓北水可買嗎？答案是極兔速遞市值還差少少，但仍有機會。

根據恒指公司的新股上市快速納入機制，倘若其首個交易日收市後的總市值，在現有恒生綜合指數的總股份數目排名前10%（按成份股數目），新股一般於上市後第10個交易日收市後，便可被納入指數。然後等滬深交易所季度調整標的證券，北水便可買入。

極兔速遞每股發售價12元，上市後總發行股數88.12億股，以發售價計，股份市值1057.5億元。

資料顯示，恒生綜合指數目前有517隻成份股，以周一（10月16日）收市價計，排名前10%成份股的總市值，即排名第51隻成分股為普拉達 （01913） ，其總市值為1139億元，故極兔速遞暫未符快納入的標準。

不過，極兔速遞的市值排名預期將處於伯仲之間，首日上市收市價才最後決定，若當日市值衝上1200億元，即首日股價升幅達13%至13.62元，而其他股份市值變化不大的話，便有機會快速納入。

記者：譚志偉

欄名 : 即市財經分析

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