【券商點睇】新藥授權跨國藥企 和黃醫藥或於2025年盈虧平衡

海通國際表示，和黃醫藥（00013）兩款新藥授權跨國藥企，管綫具有全球創新價值，呋喹替尼攜手武田探索胃腸道腫瘤、賽沃替尼攜手阿斯利康探索肺癌。走向盈利之路，2022年公司收入4.26億美元，按年升20%，其中創新藥收入1.25億美元，按年增長63%，公司預計2025年實現盈虧平衡。

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該行使用經風險調整的貼現現金流（DCF）模型，以及2023至2032年的現金流預測來進行估值，使用加權平均資本成本為9.2%。考慮到公司已有3款管綫進入商業化階段、2款海外授權、4款處於關鍵性臨床。使用永續增長率3%，基於公司多項正在開發的早期潛力管綫，對應價值為45.09元。

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報告稱，隨着公司管綫優先級順序調整，以及開展國際商業合作，公司國內研發費用將保持合理增長。該行預計公司2023至2025年純利約為8,700萬美元、-700萬美元和1.68億美元。由於公司持有現金8.56億美元，料盈虧平衡前暫無融資壓力。

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責任編輯：林衛