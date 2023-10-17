【券商點睇】國泰君安：堅持壽險改革 陽光保險新業務價值持續增長

國泰君安指出，陽光保險（06963）堅持基於客戶經營的壽險改革，將推動公司新業務價值（NBV）可持續增長，得益於壽險改革從客戶需求出發，在渠道端通過隊伍分層經營來匹配差異化的客戶需求，在產品服務端建立四大服務體系深度解決客戶四大核心需求。

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該行預計，2023至2025年公司NBV增速分別為20.4%、5.3%及11.9%。在新會計準則下，預計公司2023至2025年純利分別為51.84億元（人民幣，下同）、62.52億元及70.82億元，對應每股盈利（EPS）分別為0.45元、0.54元和0.62元。國泰君安首次覆蓋，給予「增持」評級，目標價5.78港元，對應2023年P/EV為0.61倍。

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責任編輯：林衛