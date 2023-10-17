【券商點睇】AI技術推動轉型升級 騰訊增長帶來新動能

中信證券預計，騰訊（00700）第三季業務延續健康增長趨勢，隨着宏觀經濟回暖、視頻號和小程序商業化加速、重磅新游戲上綫、降本增效持續推進，公司業績有望進一步提升。同時，公司積極擁抱AI科技浪潮，推出混元大模型、高性能計算集群、MaaS產業服務解決方案等產品，並利用AI技術推動社交平台、遊戲、廣告等業務轉型升級，有望帶來增長新動能。

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該行維持公司2023年Non-IFRS淨利潤預測1,490億元（人民幣，下同），考慮公司AI大模型領域布局和金融科技拓展帶來增量業務，降本增效及高毛利業務佔比提升帶動利潤率平均值上移，上調2024至2025年Non-IFRS淨利潤預測至1,741億元和1,995億元。基於SOTP估值法，給予目標價468港元，維持「買入」評級。

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責任編輯：林衛