【消委會調查】5類植物奶僅豆奶含豐富蛋白質 邊7款豆奶評分達4分或以上?

可持續發展成市場趨勢，越來越多人飲植物奶，近年市場出售的植物奶有不同款式，如杏仁奶、豆奶、燕麥奶等，但植物奶的營養價值能否取代傳統奶類？今期消委會調查，檢測了市面39款植物奶，並就其營養素及食用安全測試進行評估，調查發現，植物奶雖然種類繁多，但在營養角度而言，卻未必能完全取代牛奶，5類植物奶中僅豆奶含豐富蛋白質，其中125杯椰子奶才等同1杯低脂奶鈣含量。

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牛奶含豐富蛋白質及鈣質，對身體有很多的益處，惟不是每個人都能飲用，除了素食者之外，乳糖不耐症患者或許需選擇植物奶作為替代品。消費者委員會測試市面上5類共39款預先包裝植物奶，及參考澳洲新西蘭食品標準管理局無營養增強椰子奶的鈣含量，發現若無添加營養，不論鈣或蛋白質，椰子奶含量最低，分別飲用約125杯和34杯才能攝取與1杯低脂奶相同的營養值，5類植物奶中僅豆奶樣本的平均蛋白質含量較高。另外，雖然4成樣本達高鈣定義，惟消委會提醒消費者，若以植物奶代替牛奶，應選擇有添加鈣及維他命的產品，亦要從其他膳食中攝取足夠營養。



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消委會搜集了39款預先包裝植物奶樣本，包括12款豆奶、10款燕麥奶、7款杏仁奶、以及椰子奶和米奶各5款，每100毫升售價介乎$1至$8.5，最高與最低相差達7.5倍。當中有19款樣本總評獲得4分或以上，反映不論平貴也有好選擇。豆奶平均蛋白質含量最高椰子奶米奶最遜色蛋白質促進人體生長發育，製造、修補及維持健康的身體組織。

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以100毫升樣本為單位，12款豆奶樣本的平均蛋白質含量為3.26克，遠高於其他4類植物奶（0.1克至0.66克），平均含量最低為椰子奶（0.1克）和米奶（0.19克）。有6款豆奶樣本的蛋白質含量達每100毫升3.4克至4.92克，較低脂奶更高（約3.37克），分別為分別為「Kikkoman」、「日昇」、「百福」、「維記」、「Maeil」及「維他奶」，飲用1杯240毫升的豆奶已可攝取約7.82克蛋白質，佔中國營養學會建議成年女性每日推薦攝入量的14.2%。若以燕麥奶或杏仁奶作替代品，則需飲用約5杯才攝取到相當於1杯低脂奶或豆奶的蛋白質，若以椰子奶攝取同等份量的蛋白質，更需飲用約34杯。



是次調查中，有7款豆奶總評4分或以上，分別為：

產品（淨含量） 每100毫升檢出蛋白質含量（克） 每100毫升檢出鈣質含量（毫克） 零售價 評分 Kikkoman Soymilk Unsweetened（1000毫升） 4.06 17.36 $27.5 4.5 日昇原味豆漿皇（1890毫升） 3.61 17.02 $30.5 4.5 百福高鈣香滑鮮豆漿（946毫升） 3.53 140.07 $15 4 維記特濃鮮豆漿（946毫升） 3.40 13.39 $14 4 Maeil Soy Milk Black Soybean（190毫升） 4.92 76.12 $6 4 美心西餅低糖豆漿（380毫升） 2.88 12.95 $11 4 維他奶山水低糖鮮黑鮮豆漿（946毫升） 3.48 14.33 $19.5 4









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