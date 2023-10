【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身　時隔7月再訪華

蘋果(美:APPL)行政總裁庫克(Tim Cook)相隔半年後再度訪華,首站率先巡視成都蘋果零售店,並與一眾粉絲合照。庫克3月曾訪華,當時到訪北京三里屯的蘋果零售店。庫克於微博發帖稱,「你好,成都!iPhone 15 Pro Max 拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照片。Nihao, Chengdu! This stunning image of the historic Anshun bridge is captured on iPhone 15 Pro Max.」

與此同時,外電引述研究機構Counterpoint指出,最新手機iPhone 15系列在華銷售開局不佳,於開售後首17日,銷量較iPhone 14系列跌4.5%,除了宏觀經濟復甦不及預期,勁敵華為新推出的5G 手機Mate 60或是iPhone 15系列銷量下跌的原因。

蘋果股價乏力,收報178.72美元,跌0.13美元或0.1%。

記者:伍鍵文