  • 25°C
香港時間 : 20231017日 (週二) 05:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【蘋果AAPL】蘋果CEO庫克成都現身　時隔7月再訪華

股市 04:02 2023/10/17

分享：

分享：

蘋果（美：APPL）行政總裁庫克（Tim Cook）相隔半年後再度訪華，首站率先巡視成都蘋果零售店，並與一眾粉絲合照。庫克3月曾訪華，當時到訪北京三里屯的蘋果零售店。庫克於微博發帖稱，「你好，成都！iPhone 15 Pro Max 拍攝下了這張歷史悠久的安順廊橋的絕美照片。Nihao， Chengdu！ This stunning image of the historic Anshun bridge is captured on iPhone 15 Pro Max.」

點擊圖片放大

與此同時，外電引述研究機構Counterpoint指出，最新手機iPhone 15系列在華銷售開局不佳，於開售後首17日，銷量較iPhone 14系列跌4.5%，除了宏觀經濟復甦不及預期，勁敵華為新推出的5G 手機Mate 60或是iPhone 15系列銷量下跌的原因。

蘋果股價乏力，收報178.72美元，跌0.13美元或0.1%。

研究指iPhone 15在內地首發銷量遜色，可見【下一頁

更多美股新聞

相關文章：

【AAPL】庫克兩年以來首次大手減持蘋果　勁賺4150萬美元

【美股焦點】印度總理莫迪見美國商界　蘋果庫克指當地充滿機遇　美光隨即宣布進行重大投資

記者：伍鍵文

美股 庫克 蘋果（Apple，美：AAPL）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升202點　京東美股高港4%（不斷更新）

下一篇文章

【聯繫匯率40年】余偉文談聯匯、重申無意亦無需改聯匯　憶想40年前制度實施時「充其量是路人甲」（附全文）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款