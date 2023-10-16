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【美股焦點】大摩：評級上調股份數目減少　周期性風險或推動美股盈利下修

股市 23:04 2023/10/16

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美股剛開始季度業績高峰期，多隻銀行股上周率先放榜，成績亦普遍勝市場預期，惟銀行管理層則對經濟和企業盈利前景感到擔憂。摩根士丹利分析師Michael Wilson稱，近期盈利指標顯示，評級上調的股票數量過去幾周大幅下降，或顯示宏觀逆風等周期性風險正推動盈利下修。

Michael Wilson稱，標普500指數的盈利修正寬度指標，即評級上調與下調的股票數量對比，在過去幾周大幅下降。他指出，這個時候盈利修正往往會出現上上修，但如果表現情況進一步惡化，將表明包括宏觀逆風在內的其他周期性風險正在推動盈利下修。

他指出，期待公司業績指引能更清楚地反映第四季度預期，這應該會為2024年的修正奠定基調。

另外，花旗的盈利修正指數顯示，下調評級的速度已經連續第四周超過上調速度。摩根大通策略師Mislav Matejka同樣預計這種情況將持續，又指近期美國和歐元區的每股純利修正似乎再次走弱，下行趨勢可能持續。

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編輯：葉志偉

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