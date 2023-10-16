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【iPhone 15】蘋果曾跌逾1%　研究指iPhone 15在內地首發銷量遜色　與華為新機又有關？

股市 22:30 2023/10/16

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研究指iPhone 15在內地首發銷量遜色　與華為新機又有關?

蘋果（美：APPL）最新智能手機iPhone 15系列據報在中國內地銷售開局不佳，較上一代iPhone14遜色，主因中國經濟復甦較弱以及華為新機帶來的競爭。蘋果於美股早段一度跌逾1%，低見176.51美元，現跌0.4%，報178.1美元。

彭博引述研究機構Counterpoint報告指，iPhone 15開售後首17日，銷售較iPhone 14系列跌4.5%。富瑞分析師更指，在華為突發推出Mate 60 Pro後，華為整體銷量超出蘋果，並指iPhone 15的銷售甚至較前一代下跌雙位數。

Counterpoint指，iPhone 15在中國的銷售下跌主因中國經濟復甦困難有關，但慶幸是iPhone 15在美國的首9天銷量較2022年實現兩位數成長。

值得留意是，除了宏觀經濟環境，iPhone 15在內地推出前，面對華為推出了Mate 60 Pro的同時，北京當局也傳出下令禁止政府機構和國營企業使用iPhone。

市場認為，華為崛起可能會削弱蘋果在高端市場的主導地位。Counterpoint估計，Mate 60 Pro今年或可以售出600萬台。

富瑞認為，趨勢表明iPhone將在2024年輸給華為，並相信中國需求疲軟將最終令到iPhone的全球出貨量低於預期。

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編輯：袁諾曦

 

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