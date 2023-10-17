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【展覽之都】8成秋電展商正嘗試開拓新市場　北美為首要目標

商業 13:00 2023/10/17

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香港貿易發展局主辦的香港秋季電子產品展昨日圓滿結束，為期4天的展覽共吸引逾60,000名來自146個國家及地區的業內買家。貿發局訪問買家和參展商後發現，為拓展全球業務，接近8成的參展商表示正嘗試開拓新市場，當中北美、北歐和西歐及東盟被視為最受歡迎的國家及地區。 

【展覽之都】秋電展閉幕引6萬買家　日企展商開拓海外市場

貿發局於展覽舉行期間訪問了超過1,100名買家和參展商，結果顯示，為拓展全球業務，接近8成展商表示正嘗試開拓新市場，依次以北美洲（30%）、北歐和西歐（28%）及東盟（13%）被視為最受歡迎的國家及地區。 

電子產品趨勢方面，受訪者看好智能家居/智能生活產品及解決方案（22%）及電子/電器配件（19%）在未來兩年的市場潛力；最多受訪者（25%）認為，消費者願意額外支付20%價錢，以購買能配合智能家居應用的家用電子電器產品。 

延展實境（XR）應用方面，受訪者預期手機和網絡遊戲（25%），以及汽車或其他導航用途（24%）的市場潛力最高，另外，在機械人科技應用方面，最多受訪者（28%）認為，將之應用在家居電器擁有最高潛力，例如用於吸塵機械人、家用機械人等。 

近年生成式人工智慧技術（AI）被受注目和追捧，正使用或未來計劃使用該技術的受訪者表示，當中尤以應用在客戶服務和支援（52%）及產品設計和開發（46%）的範疇上最受歡迎。

【青年就業】畢業生期望薪酬達2.5萬元　金融業仍為最熱門選擇 

責任編輯：李智賢

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