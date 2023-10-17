【展覽之都】秋電展閉幕吸6萬買家　日企展商開借港拓海外市場

香港秋季電子展昨日閉幕，一連4天展期吸引逾6萬名來自146個國家及地區的業內買家。有展商指秋電展人流不及春電展，亦有初次參展的外商指秋電展較能接觸亞洲買家，會參加其他外國展覽接觸當地買家。但有買家表示失望而回，沒找到心儀廠商，或會到廣交會再碰運氣。

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香港貿發局副總裁張淑芬表示：「今屆秋電展和國際電子組件及生產技術展，匯聚接近3,200展商，分別來自22個國家及地區， 帶來很多創新意念和市場觸角。我們樂見兩展現場的交投氣氛熾熱，逾6萬名的環球買家親身來港參與電子業界的盛事，成績令人鼓舞，更鞏固香港作為國際展覽中心的地位。」

來自東莞的買家段先生表示，這次主要到秋電展找一些音響相關產品，但主要還是跟合作過的老供應商打招呼，新的供應商就沒找到合心水的，因為感覺不到比較創意的新產品。另一位來自法國的買家Francisco也表示沒能找到心水廠商，他的生意夥伴正在廣州正在舉行的秋季廣交會，希望能夠找到目標。另一位本地買家劉先生亦指雖然有一些感興趣的廠商，但也會到廣交會再碰運氣。

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日企廠商藉秋電展開拓海外市場

來自日本的AVIOT是2018年才成立的日本耳機廠商，該公司公關及市場推廣負責人Yang Ming Yan表示，他們過往專注在日本國內市場，今年開始嘗試往海外推廣品牌，而秋電展是今年參加的第二個展覽，預定也會參加明年的CES大會。她指出該公司已是日本排名第7的品牌，除了著重外觀、音質和性價比，近年也和很多品牌聯乘，例如動畫作品及偶像團體等，以增加產品的獨特性。

她指這些和動畫作品聯乘的產品不只在日本國內受歡迎，在海外也有不少粉絲捧場，但由於缺乏海外銷售渠道而很難買家。這次參展正是希望能開拓海外市場，她指消費家雖然能直接從他們的官方網站購買，但有關稅和運費的障礙，因此希望接觸到當地買家代理產品銷售。由於是首次參加秋電展，難以比較之前的展覽，但就指秋電展比較能接觸到香港、內地和東南亞買家，他們之後也會到歐洲的展覽以接觸當地買家。

▲ 日本品牌AVIOT公關及市場推廣負責人Yang Ming Yan表示，希望借秋電展打開海外市場，接觸香港、內地和東南亞買家。

Accutone是香港老牌廠商，自90年代開始轉為專營耳機類產品。執行董事蘇伯豪表示，該公司主力做商用的耳機，在疫情期間因為很多公司要用線上會議，因此需求非常大。看到疫後市場需求改變，該公司亦推出副品牌針對教育市場，以保護兒童聽力為設計出發點，甚受家長及學校歡迎。此外近年亦興起電競，他們也推出一款能分析到聲音，如爆炸、槍聲之類就會震動的電競耳機，希望打開新的市場。蘇伯豪表示，今年秋電展的人流比他預期中少，反而春電展時比較多。他指可能遇上周末日而令入場人數減少，也可能是環球消費需求減弱帶來一些影響。

▲ Accutone執行董事蘇伯豪表示，今年秋電展的人流比春電展時少，推測或跟假日效應有關。

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本報記者：李智賢

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