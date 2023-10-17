【創科盛事】JUMPSTARTER 2023 30強誕生　具潛能企業或可獲共3,901萬元投資

為推動創科發展，及公眾對創新科技的認識，阿里巴巴香港創業者基金今年繼續舉辦「JUMPSTARTER 2023」比賽，並增設生物科技/生命科學、工業4.0等新範疇。阿里巴巴香港創業者基金於昨（16日）宣布，決賽將於下月中在尖沙咀海濱的「Tech by the Harbour」活動中舉行。

【創科盛事】阿里巴巴JUMPSTARTER 2023下月設公眾活動 助創科融入社會

為緊貼初創企業發展趨勢，阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪提到，今屆比賽涵蓋8大範疇，包括可持續發展、醫療保健、金融科技 、藝術科技、先進科技，以及新增的生物科技/生命科學、工業 4.0和 Web 3.0範疇。冠軍隊伍及其他多項大獎的得獎隊伍，將獲得合共100萬港元的現金獎。

她又提到，該基金將會對30強企業進行篩選和盡職調查，並視乎其發展潛能及規模，或會向部分30強企業，合共投資最高500萬美金（約3,901萬港元）。另指：「我們投資不會局限於冠軍隊伍。」

港府立法監管 有助虛擬資產發展

被問及JPEX事件會否影響投資者對Web 3.0範疇相關初創的信心？滙豐工商金融總經理兼香港及澳門主管方嘯則表示：「JPEX事件大家都不想看到，但（虛擬資產產業）整個發展過程很難完全順利。」香港也是在近年才推出相關產業的持牌制度，相信嚴密監察有助虛擬資產發展得更好。

他與周駱美琪又強調，加密貨幣只是Web 3.0範疇的其中一個應用層面，Web 3.0範疇還有很多如區塊鏈、AR、VR等不同的技術應用層面。長遠而言，JPEX事件不應成為判斷相關科技發展的負面影響。

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記者：殷凱怡

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