▲ 【香港01母企】南海控股遭聯交所取消上市地位 10.31起除牌

商人于品海旗下、本地網媒《香港01》母公司南海控股 （00680） 復牌死線已過，南海控股周一（16日）發公告指，上周五（13日）接獲聯交所函件，告知上市委員會於上周四（12日）根據上市規則第6.01A （1）條的規定，決定取消南海控股的上市地位。

聯交所亦確認，除非南海控股根據其於上市規則第2B章項下之權利，申請覆核取消上市地位決定，否則，股票上市的最後一日為10月30日，及其股票上市地位將於10月31日上午9時起取消。南海控股表示，不會就上市委員會作出的取消上市地位決定申請覆核。

10.31起不會在聯交所掛牌買賣

南海控股遭取消上市地位，南海控股表示，公司股票於取消上市後將繼續有效，但公司股份將不會在聯交所掛牌及不可於聯交所買賣，此後，南海控股將不再受上市規則約束，而南海控股公告將不再於聯交所網站刊登，「股東如對取消股票上市的影響有任何疑問，請徵詢適當之專業意見」。

此前聯交所披露，南海控股創辦人兼大股東于品海手上45.82%或314.5億股已遭德勤接管。

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責任編輯：李哲毅