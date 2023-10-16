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安踏收購 國產瑜伽服品牌MAIA ACTIVE 75%權益

股樓投資 21:31 2023/10/16

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安踏體育(02020) 進軍瑜珈運動產品市場。集團宣布已協議，向上海瑪伊婭服飾若干股東收購其75.13％股權，完成後公司將成為安踏的間接非全資擁有的附屬公司。瑪伊婭服飾經營專為亞洲女性設計的運動服飾品牌「MAIA ACTIVE」之業務。MAIA ACTIVE通過科技運動面料和更適合亞洲女性的版型系統，打造女性運動服飾，尤其是瑜伽服飾。

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安踏表示，「MAIA ACTIVE」業務在女性消費者中，尤其是在瑜伽運動品類方面已形成一定的市場影響力，建立了消費者品牌心智，並具備未來增長潛力。此 外，集團的品牌運營能力、零售管理能力與供應鏈管理能力能夠幫助MAIA ACTIVE更好地發展其在中國市場的競爭優勢。公司認為，收購事項對集團旗下女性業務板塊是一個很好的補充，並增強集團能力以提供滿足廣大客戶需求的產品系列，將進一步強化集團的品牌組合。

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撰文 : 李尚毅

安踏體育（02020） 港股

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