【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

00:30 中央出力 仍冇力救市

01:30 寧買美國上市中概股 不買在港上市中資股

03:40 減肥藥股

10:00 中美關係難緩和

12:00 恒指50天綫兼18000點現島形頂

14:10 中央滙金入市難救市場情緒

16:05 03933 聯邦制藥

17:45 09626 嗶哩嗶哩 1024 快手

22:10 基金大佬紛唱淡經濟

25:22 恒指向下補裂口 下方支持16000點

27:15 報道稱韓國控告香港大行無貨沽空

29:20 00700 騰訊

35:10 09999 網易

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