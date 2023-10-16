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【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

iMTV＋ 18:44 2023/10/16

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青姐話
【青姐話】國家隊狂泵水 港股竟敢照隊

00:30 中央出力 仍冇力救市
01:30 寧買美國上市中概股 不買在港上市中資股
03:40 減肥藥股
10:00 中美關係難緩和
12:00 恒指50天綫兼18000點現島形頂
14:10 中央滙金入市難救市場情緒
16:05 03933 聯邦制藥
17:45 09626 嗶哩嗶哩 1024 快手
22:10 基金大佬紛唱淡經濟
25:22 恒指向下補裂口 下方支持16000點
27:15 報道稱韓國控告香港大行無貨沽空
29:20 00700 騰訊
35:10 09999 網易

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