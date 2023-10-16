【雙11】京東10月23日啟動11.11活動、取消預售直接開賣現貨　8億商品全程價保

▲ 【雙11】京東11.11取消預售期直接現貨開賣 8億商品全程價保

內地電商節雙十一即將來臨，京東 （09618） 宣布，今年11.11會針對商品、價格、服務方面進行全面升級，下周一（10月23日）晚上8時開賣現貨，有別於以往預售期，消費者可即買即得，8億款商品全程價保，價保時間從10月23日20點持續到11月13日24點，部分商品價保時長高達90日。

今年京東11.11分為起售期、開門紅、專場期、高潮期、返場期五個階段，每個階段帶來不同的促銷活動和優惠，期間推出跨店每滿299元（人民幣，下同）減50元福利，消費者還可疊加20元補貼使用。

京東：10.31有機會半價搶iPhone15

京東指，10月23日晚上8時除了啟動現貨開賣，還將推出超級秒殺日活動，為消費者帶來上億件爆款商品，上萬款商品1元搶；10月31日晚上8時將迎來百億補貼日，全場包郵、買貴雙倍賠，還有機會半價搶iPhone15；11月10日晚上8時則將開啟巔峰28小時。

京東指，今年以來持續加碼低價策略，通過推出「百億補貼」頻道、「9.9包郵」頻道、買貴雙倍賠服務、下調運費門檻等一系列低價舉措，持續搶佔消費心智，而在推進低價策略過程中，京東通過「春曉計劃」吸引了更多新商家入駐，進一步為消費者帶來更多低價商品選擇。

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編輯：李哲毅