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留學生繼續支持租務市場　兩內地中大女生1.32萬租沙田第一城

股樓投資 19:19 2023/10/16

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中原地產大埔康樂園分行高級資深分區營業經理吳啟業表示，近日租賃市場仍然活躍，沙田第一城本月暫錄約15宗租賃成交，平均實用呎租約38元水平，屋苑剛錄47座中層G室，單位實用面積327平方呎，2房間隔，日前議價後以13,200元租出，實用平均呎租40.4元。

據了解，新租客為2名內地女學生，現於香港中文大學就讀，見屋苑交通方便，租金合理，即決定以先付半年租金方式租入單位自用，方便上學。據了解，業主於1993年以125萬元購入單位，是次租出單位可享約12.7厘租金回報。

延伸閲讀：【多相】雨後現樓會所陪你睇 增「先住後付」辦法吸客【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

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