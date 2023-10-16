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【創科盛事】阿里巴巴JUMPSTARTER 2023下月設公眾活動　助創科融入社會

科技 18:44 2023/10/16

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阿里巴巴香港創業者基金宣布，「JUMPSTARTER 2023」比賽決賽將於下月中舉行。

為扶助創科人才實踐抱負、推動香港創新及科技發展，阿里巴巴香港創業者基金今年繼續舉辦「JUMPSTARTER 2023」比賽。該基金今（16日）宣布決賽將於下月中舉行，同時也將尖沙咀海濱一帶舉行為期兩周的「Tech by the Harbour」公眾活動，讓大眾體驗各種創新科技。

【科幻建築】杜拜「未來博物館」直擊　融合科技展示航天、環境生態

【AI世代】虛銀藉AI技術　控成本增客戶體驗

阿里巴巴香港創業者基金執行董事兼行政總裁周駱美琪表示，創科產業需要進入社會，讓市民體會科技為生活帶來的影響，才能發展得更完善。故在JUMPSTARTER踏入第六屆的同時，將於11月8日起，於香港尖沙咀海濱舉辦為期兩星期的 「Tech by the Harbour」活動，以互動、好玩的方式向大眾展示最新的創科趨勢。

她續指，是次活動將以未來博物館為概念，向公眾展出JUMPSTARTER 2023 30強隊伍及本港精選創新科技項目，其中包括由初創Sandbox VR推出的VR版《魷魚遊戲》體驗活動。以及由創意團隊WOW和Way of Difference合作策劃的「Art Tech Park」藝術裝置，以視覺藝術融合創新科技，展現香港摩天大樓、維港等特色元素。

為讓創科融入社區，初創交流平台StartMeetUp集齊9種不同種類、逾80個機械人，將在活動期間於匯豐銀行主樓、數位港、如心廣場等各區，上演大型機械人表演。

【F1科技】F1賽事巨量數據難處理　夥Lenovo解痛點

記者：殷凱怡

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