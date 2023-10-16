【新股IPO】阿里巴巴旗下菜鳥來港上市 中證監已接收申請備案

中證監披露境內企業境外發行證券及上市備案最新狀況，顯示菜鳥智慧物流網絡於香港港交所間接境外上市申請備案材料，已於上周二(10日)獲中證監接收。

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稍早前有報道指，菜鳥是次來港上市集資最少10億美元，其保薦人包括中信証券、花旗及摩根大通。

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記者：張以正