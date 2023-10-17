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Taylor Swift紀錄片北美首周末收近億美元 打破同類電影票房紀錄

環球社會熱點 08:05 2023/10/17

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美國樂壇天后Taylor Swift的演唱會紀錄片《Taylor Swift: The Eras Tour》上周五（13日）首映，北美首個周末的票房約9,600萬美元（約7.51億港元），成為同類電影的票房新高。

美天后演唱會紀錄片創紀錄 單日戲院預售票房近3億 【下一頁】

知名連鎖電影院線AMC周日（15日）表示，美國及加拿大的Taylor Swift演唱會紀錄片成為北美史上同類電影首個周末的票房冠軍。海外周末票房亦有3,200美元（約2.5億港元），成為英國及德國在內的5國票房冠軍。

Taylor Swift演唱會紀錄片雖然打破2011年男歌手Justin Bieber的帳面紀錄，但連同通脹計算，Justin Bieber紀錄片當年北美首周末的票房將是約1.02億美元（約7.97億港元）。

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美媒出高達78萬年薪 聘忠實歌迷專報Taylor Swift新聞 【下一頁】

北美10月首映電影的票房紀錄為2019年的《JOKER小丑》（Joker），達9,620萬美元（約7.52億港元），Taylor Swift紀錄片估計能順利超越。

全球多個國家及地區在上周五起公映Taylor Swift演唱會紀錄片，但香港在內的11個國家及地區要到11月3日才正式在戲院播放。

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責任編輯：吳漢培

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